24 Nisan 2020, Cuma
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Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici dede oluyor

Ünlü klarnetçi oğlu Ergün Şenlendiriciyi geçtiğimiz yıl evlendirmişti. Gelininin hamile olduğunu öğrenen sanatçı haberi mutluluklar karşılarken torunu için beste çalışmaları yapmaya başladığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 24.04.2020
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ÜNLÜ KLARNETÇİ DEDE OLUYOR

, dede olacak. Geçtiğimiz yıl Bergama'da oğlu 'yi evlendiren klarnetçi, gelininin hamile olduğunu öğrendi.

TORUNU İÇİN BESTE YAPIYOR

Haberi mutlulukla karşılayan Şenlendirici'nin, torunu için beste çalışmalarına başladığı konuşuluyor.

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