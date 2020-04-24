Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici dede oluyor
Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici oğlu Ergün Şenlendiriciyi geçtiğimiz yıl evlendirmişti. Gelininin hamile olduğunu öğrenen sanatçı haberi mutluluklar karşılarken torunu için beste çalışmaları yapmaya başladığı öğrenildi.
Hüsnü Şenlendirici, dede olacak. Geçtiğimiz yıl İzmir Bergama'da oğlu Ergün Şenlendirici'yi evlendiren klarnetçi, gelininin hamile olduğunu öğrendi.
TORUNU İÇİN BESTE YAPIYOR
Haberi mutlulukla karşılayan Şenlendirici'nin, torunu için beste çalışmalarına başladığı konuşuluyor.
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