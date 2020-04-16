Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun koronavirüs önlemlerini hiçe saydı
Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun, önceki gün Etiler'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Koronavirüsle mücadele kapsamında maskeyle sokağa çıkma tedbiri uygulanırken Orman'ın önlemleri hiçe sayması dikkat çekti.
Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile Tuğba Coşkun'un ilişkisi, tam gaz sürüyor. Bir yılı aşkın süredir birlikte olan ünlü çift, sahillerde yürüyüşün yasaklanmasıyla rotalarını Etiler'e çevirdi. Coşkun ile Orman, önceki gün Etiler sokaklarında yürüyüş yaptı.
Tuğba Coşkun, fularını maske gibi takarken; Fikret Orman, maske ve eldivenli önlem almamıştı. Bu arada Beşiktaş'ın eski başkanı, Kara Kartal aşkından vazgeçmedi. Baştan aşağıya siyah-beyaz giyinen 52 yaşındaki iş adamı, üzerinde 'BJK' yazılı şapkasıyla da dikkat çekti
Coşkun, gazetecileri fark edince kısa süreliğine panik yaşadı. Orman, şapkasıyla Beşiktaş aşkını gözler önüne serdi.
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