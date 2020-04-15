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Kaan Yıldırım ailesini Hadise için mi sildi? Açıklama geldi

Bir süre önce Hadise ile aşk yaşamaya başlayan Kaan Yıldırım'ın ailesini Instagram hesabından takibi bırakması gündeme bomba gibi düşmüştü. Karantina günlerini sevgilisi ile birlikte geçiren ve kısa bir süre sonra evlenmeyi planladıkları iddia edilen Kaan Yıldırım'ın anne ve babasını takipten çıkması 'aile içerisinde kriz mi var?' sorularını akıllara getirmişti. Yıldırım hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

Giriş Tarihi: 15.04.2020 17:25 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 17:31
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Kaan Yıldırım ailesini Hadise için mi sildi? Açıklama geldi

Ünlü şarkıcı Hadise ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Kaan Yıldırım, annesi Seyhan Yıldırım ve babası Hakan Yıldırım'ı Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı. Hadise ile yakın zamanda evleneceği iddia edilen Kaan Yıldırım'ın anne ve babasını silmesi aile içerisinde kriz olduğu iddialarını gündeme getirdi.

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Kaan Yıldırım ailesini Hadise için mi sildi? Açıklama geldi

KAAN YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kaan Yıldırım çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duruma açıklık getirdi. Ailesini korumak için böyle bir önlem aldığını söyleyen Yıldırım şu mesajı paylaştı:

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Kaan Yıldırım ailesini Hadise için mi sildi? Açıklama geldi

Ailem benim her şeyimdir, herkesin olduğu gibi… Onları takipten çıkarmamın tek nedeni onların özelini kurma içgüdüsüydü. Yanlış yorumlanmasını istemem.

En kısa zamanda ailelerimizle birlikte geçireceğimiz sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle.

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Kaan Yıldırım ailesini Hadise için mi sildi? Açıklama geldi

ÖNCE BENEK ELE VERDİ!

Survivor' birleşme partisine görüntülü konuşma sistemiyle bağlanan Hadise'nin arkasında yer alan duvar deseni, aşkı ele vermişti. Hadise Açıkgöz ile Kaan Yıldırım'ın bir süredir aşk yaşadığı konuşuluyor. İkili konuyla ilgili açıklama yapmasa da paylaşımları dedikoduları alevlendiriyor. Geçtiğimiz aylarda beyaz bir köpekle poz veren Hadise, aşkını ifşa etmişti. Hadise'nin fotoğrafında yer verdiği köpek Yıldırım'ın köpeği Benek'ti.

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Kaan Yıldırım ailesini Hadise için mi sildi? Açıklama geldi

Hadise, bu olaydan kısa bir süre sonra da 'Benek' isimli aynı köpekle yeniden poz verdi. Ancak çıkan haberlerden sonra iki karesini de bir anda sosyal medya hesabından sildi.