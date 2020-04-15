Kaan Yıldırım ailesini Hadise için mi sildi? Açıklama geldi

Bir süre önce Hadise ile aşk yaşamaya başlayan Kaan Yıldırım'ın ailesini Instagram hesabından takibi bırakması gündeme bomba gibi düşmüştü. Karantina günlerini sevgilisi ile birlikte geçiren ve kısa bir süre sonra evlenmeyi planladıkları iddia edilen Kaan Yıldırım'ın anne ve babasını takipten çıkması 'aile içerisinde kriz mi var?' sorularını akıllara getirmişti. Yıldırım hakkında çıkan iddialara cevap verdi.