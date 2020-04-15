Aras Bulut İynemli'den 7. Koğuştaki Mucize’yi paylaşan Neymar'a teşekkür

'7. Koğuştaki Mucize', dijital platformlarda yayınlanmasının ardından dünyadaki en popüler içeriklerinden biri oldu. Filmi izleyenlerde biri de dünyaca ünlü futbolcu Neymar olmuş ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımla filmi izlerken çocuklar gibi ağladığını açıklamıştı. Filmin başrolünde olan Aras Bulut İynemli’den Neymar’a teşekkür geldi.

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar, Aras Bulut İynemli'nin Memo karakterini canlandırdığı '7. Koğuştaki Mucize' filmini izleyip ağladığını duyurmuştu. Ünlü oyuncudan Neymar'a sosyal medya üzerinden teşekkür geldi.

PSG'de oynayan ünlü futbolcu Neymar, '7. Koğuştaki Mucize' filmini izlerken gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Sosyal medya üzerinden duygularını paylaşan Brezilyalı yıldız, "Çocuğu olanlar bu filmi izledikten sonraki duygumu daha iyi anlar. İnanılmaz güzel bir film, izlerken çocuklar gibi hüngür hüngür ağladım" yorumunu yapmıştı.

Filmde Memo karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli'den Brezilyalı yıldıza Instagram aracılığıyla teşekkür geldi.

