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Aras Bulut İynemli'den 7. Koğuştaki Mucize’yi paylaşan Neymar'a teşekkür

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.04.2020
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ARAS BULUT İYNEMLİ'DEN NEYMAR'A TEŞEKKÜR

'', dijital platformlarda yayınlanmasının ardından dünyadaki en popüler içeriklerinden biri oldu. Filmi izleyenlerde biri de dünyaca ünlü futbolcu olmuş ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımla filmi izlerken çocuklar gibi ağladığını açıklamıştı. Filmin başrolünde olan ’den Neymar’a teşekkür geldi.

Dünyaca ünlü futbolcu , 'nin Memo karakterini canlandırdığı '' filmini izleyip ağladığını duyurmuştu. Ünlü oyuncudan Neymar'a sosyal medya üzerinden teşekkür geldi.

PSG'de oynayan ünlü futbolcu Neymar, '7. Koğuştaki Mucize' filmini izlerken gözyaşlarına hakim olamamıştı.

7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar gözyaşlarına boğuldu 7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİNİ İZLEYEN NEYMAR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sosyal medya üzerinden duygularını paylaşan Brezilyalı yıldız, "Çocuğu olanlar bu filmi izledikten sonraki duygumu daha iyi anlar. İnanılmaz güzel bir film, izlerken çocuklar gibi hüngür hüngür ağladım" yorumunu yapmıştı.

Filmde Memo karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli'den Brezilyalı yıldıza Instagram aracılığıyla teşekkür geldi.

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