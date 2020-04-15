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Minik Mia için yardım seferberliği! Ünlü isimlerden destek yağdı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.04.2020
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MİNİK MİA İÇİN YARDIM SEFERBERLİĞİ! ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK YAĞDI

Hem Türk hem Polonya vatandaşı olan Tip1 hastası 9 aylık Mia’nın tedavisi için 13 milyon lira gerekti. Onlarca ünlü, bağış için çağrı yaptı. ve Bengü, "Hepimiz Mia'ya el uzatalım" diye seslendi.

Henüz 9 aylık olan ve sağlıklı günlere kavuşmayı bekleyen için seferberlik başladı. Onlarca ünlü, Mia'nın gülen yüzü solmasın diye çağrı yaptı.

İlk çağrı 'den geldi. Ölümcül kas hastalığı olan Tip 1 hastalığına yakalanan Mia'nın tedavisi için gereken 2.3 milyon dolar yani 13 milyon liranın toplanması için başlatılan kampanyaya Beng��, Çağla Şıkel ve gibi sayısız isim de destek verdi. 16 Mayıs'a kadar toplanması gereken paranın da şu an yaklaşık yüzde 25'i toplandı.

Bergüzar Korel ve Bengü, "Hepimiz Mia'ya el uzatalım" diye seslenirken Çağla Şıkel de sevenlerine seslenip "Mia'yı kurtarabiliriz" çağrısı yaptı.

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