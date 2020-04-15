Minik Mia için yardım seferberliği! Ünlü isimlerden destek yağdı
Hem Türk hem Polonya vatandaşı olan SMA Tip1 hastası 9 aylık Mia’nın tedavisi için 13 milyon lira gerekti. Onlarca ünlü, bağış için çağrı yaptı. Bergüzar Korel ve Bengü, "Hepimiz Mia'ya el uzatalım" diye seslendi.
Henüz 9 aylık olan ve sağlıklı günlere kavuşmayı bekleyen minik Mia için seferberlik başladı. Onlarca ünlü, Mia'nın gülen yüzü solmasın diye çağrı yaptı.
İlk çağrı Bergüzar Korel'den geldi. Ölümcül kas hastalığı olan SMA Tip 1 hastalığına yakalanan Mia'nın tedavisi için gereken 2.3 milyon dolar yani 13 milyon liranın toplanması için başlatılan kampanyaya Beng��, Çağla Şıkel ve Gülşen gibi sayısız isim de destek verdi. 16 Mayıs'a kadar toplanması gereken paranın da şu an yaklaşık yüzde 25'i toplandı.
Bergüzar Korel ve Bengü, "Hepimiz Mia'ya el uzatalım" diye seslenirken Çağla Şıkel de sevenlerine seslenip "Mia'yı kurtarabiliriz" çağrısı yaptı.
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