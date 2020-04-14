7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar gözyaşlarına boğuldu

Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı, '7. Koğuştaki Mucize', dijital platformlarda yayınlanmasının ardından dünyadaki en popüler içeriklerinden biri oldu. Dünyanın dört bir yanından izlenen ve büyük beğeni toplayan filmi izleyenlerden biri de dünyaca ünlü futbolcu Neymar oldu. Instagramın hikaye bölümünden paylaşım yapan Neymar, filmi izlerken çocuklar gibi ağladığını açıkladı.

Dijital platformda yayınlanmasının ardından tüm dünyadaki en popüler filmler arasına giren 7. Koğuştaki Mucize filmi dünyaca ünlü futbolcu Neymar'ı da ağlattı.

Paris Saint-Germain takımında forma giyen Brezilyalı futbolcu Neymar, 7. Koğuştaki Mucize filmini izlerken duygu dolu anlar yaşadığını çocuklar gibi ağladığını ifade etti.

"ÇOCUKLAR GİBİ AĞLADIM"

Instagram hesabı üzerinden 7. Koğuştaki Mucize filminin fotoğrafını paylaşan Neymar, "Çocuğu olanlar şu an ne düşündüğümü anlayabilir. Nasıl bir filmdi öyle. Çocuklar gibi ağladım" ifadelerini kullandı.

7. Koğuştaki Mucize filminin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur ve Sarp Akkaya gibi oyuncular bulunuyor. 7. Koğuştaki Mucize, 5.3 milyon kişi tarafından izlenerek ülkemizde 2019 yılının en çok izlenen filmi olmayı başarmıştı. Dram türündeki 7. Koğuştaki Mucize, Güney Kore yapımı Miracle in Cell No.7 filminden uyarlandı.