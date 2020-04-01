Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci’ye ödül!

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizi Bir Zamanlar Çukurova’da canlandırdığı Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci son zamanların en beğenilen oyuncularından oldu. Dizide Çukurova’nın ilk kadın kahyası rolüyle gönüllere taht kuran Yeninci otuz dört ayrı kategoride tamamen internet üzerinden gerçekleştirilen oylama ile ödüle layık görüldü.

Atv'nin fenomen dizilerinden biri haline gelen ve yapımını TIMS&B Productions'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın Hanım Kahyası'na 6. Türkiye Gençlik Ödülleri'nden 'En iyi yardımcı kadın oyuncu" ödülü geldi!

'EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU' SEÇİLDİ

Çukurova'nın ilk kadın kahyası ve Hünkar Yaman'ın sağ kolu "Saniye Taşkın" rolü ile gönüllere taht kuran Selin Yeninci, otuz dört ayrı kategoride tamamen internet üzerinden gerçekleştirilen oylama ile ödüle layık görüldü. Bu yıl altıncı kez düzenlenen yarışmada 6.522.806 kişi oy kullandı.