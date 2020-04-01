atv ayların değil, yılların birincisi!
atv, yayınladığı dizi ve programlarıyla Mart ayında Tüm Gün - Tüm Kişiler ve Prime Time - Tüm Kişiler kategorilerinde en çok izlenen kanal oldu. Kaliteden ödün vermeyen programları ve izlenme rekorları kıran dizileriyle 2016 yılından beri birincilik koltuğunda oturan atv, 2020 yılında da başarını sürdürüyor.
Kantar Medya'dan alınan verilere göre, 2016'dan bu yana birincilik koltuğunda oturan atv, 2020 yılında da başarısını sürdürüyor.
"DİZİ ATV'DE İZLENİR!"
Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını bu yıl da taşımaya devam ediyor. atv'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu ve Son Durak, dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, atv ekranının sevilen, çok izlenilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detay ile özel anlara ulaşabileceğiniz Dizi TV, izleyicinin beğeniyle takip ettiği dizilerden, Türkiye'nin en güçlü ailelerinden olan Çakırbeyliler'in güç savaşını efsane bir oyuncu kadrosuyla anlatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, zorbalığa adaletle, köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını yazdıran bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikâyesi olan Kuruluş Osman, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova, intikamdan doğan imkansız bir aşk masalının anlatıldığı Hercai, kimse sınanmadığı aşkın masumu değildir mottosuyla yola çıkan Gel Dese Aşk, ve hafta içi her gün ekranlara gelen günlük dizi Beni Bırakma birinciliğe taşıdı.
MİLYONLARI EKRAN BAŞINA KİLİTLEDİ
Milyonları ekran başına kilitleyen atv, heyecan dolu dizi ve programlarıyla izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.
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