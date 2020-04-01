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Kuruluş Osman 2019’un en iyi çıkış yapanlar listesinde zirveye oturdu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
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KURULUŞ OSMAN O LİSTEDE DE ZİRVEYE OTURDU!

Atv’nin reyting rekorları kıran dizisi ’dan bir başarı daha geldi. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapım, 2019'un en iyi çıkış yapan dizileri sıralamasında zirveye çıktı. Dizinin yapımcısı ve senaristi 'ın paylaştığı bu habere "Kuruluş Osman, dünyayı fethetti" yorumları yağdı.

Her Çarşamba milyonları atv'ye kilitleyen '' dizisinden bir başarı daha… MİPTV'de, içerik sektöründe dünyanın en önemli market etkinlikleri arasında bulunan "One TV Year In The World Cracking Audience Trends" sunumu yapıldı.

"KURULUŞ OSMAN, DÜNYAYI FETHETTİ"

Tam 32 ülkeden 2019'un en iyi çıkış yapan dizileri sıralandı. Listede Türkiye'den sadece 'Kuruluş Osman' yer aldı. Dizinin yapımcısı ve senaristi 'ın paylaştığı bu habere "Kuruluş Osman, dünyayı fethetti" yorumları yağdı.

YENİ BÖLÜM BU AKŞAM

Başrolünde 'in yer aldığı reyting rekortmeni dizi, heyecan dolu bölümüyle bu akşam Atv'de...

Kuruluş Osman 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle | VİDEO KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE | VİDEO

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