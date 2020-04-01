Kuruluş Osman 2019’un en iyi çıkış yapanlar listesinde zirveye oturdu
Atv’nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman’dan bir başarı daha geldi. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen yapım, 2019'un en iyi çıkış yapan dizileri sıralamasında zirveye çıktı. Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ'ın sosyal medyada paylaştığı bu habere "Kuruluş Osman, dünyayı fethetti" yorumları yağdı.
Her Çarşamba milyonları atv'ye kilitleyen 'Kuruluş Osman' dizisinden bir başarı daha… MİPTV'de, içerik sektöründe dünyanın en önemli market etkinlikleri arasında bulunan "One TV Year In The World Cracking Audience Trends" sunumu yapıldı.
"KURULUŞ OSMAN, DÜNYAYI FETHETTİ"
Tam 32 ülkeden 2019'un en iyi çıkış yapan dizileri sıralandı. Listede Türkiye'den sadece 'Kuruluş Osman' yer aldı. Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ'ın sosyal medyada paylaştığı bu habere "Kuruluş Osman, dünyayı fethetti" yorumları yağdı.
YENİ BÖLÜM BU AKŞAM
Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı reyting rekortmeni dizi, heyecan dolu bölümüyle bu akşam Atv'de...
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