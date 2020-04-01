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Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’yı kim zehirliyor?
Atv'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da neler olacağı izleyiciler tarafından merakla beklenirken yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hapse giren Züleyha Yılmaz'ın gönderdiği paralarla koğuşta ağa ilan edilirken aniden fenalaşıp ağır zehirlenme vakası olarak hastaneye kaldırılması ortalığın iyice karışmasına neden olur. Tüm gözler Demir'e çevrilirken Züleyha hastanede de tehdit altındadır. Peki Demir, gerçekten Züleyha'yı öldürmek mi istedi? Züleyha kurtulabilecek mi? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 62'nci bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 01.04.2020 15:14 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 15:17
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