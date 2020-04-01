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Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’yı kim zehirliyor?

Atv'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da neler olacağı izleyiciler tarafından merakla beklenirken yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hapse giren Züleyha Yılmaz'ın gönderdiği paralarla koğuşta ağa ilan edilirken aniden fenalaşıp ağır zehirlenme vakası olarak hastaneye kaldırılması ortalığın iyice karışmasına neden olur. Tüm gözler Demir'e çevrilirken Züleyha hastanede de tehdit altındadır. Peki Demir, gerçekten Züleyha'yı öldürmek mi istedi? Züleyha kurtulabilecek mi? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın merakla beklenen 62'nci bölümünde yaşanacaklar...

Bir Zamanlar Çukurova 61. bölüm izle! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle! BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 61. BÖLÜM İZLE!

Giriş Tarihi: 01.04.2020 15:14 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 15:17
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Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’yı kim zehirliyor?

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta Züleyha cezaevinde, Fekeli ve Çetin yolda ölümden dönüyor! Tüm bu olanlar yine en çok Müjgan'ın hayatına etki ediyor.

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Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’yı kim zehirliyor?

Yılmaz'ın cezaevine yolladığı yardımlar ve para ile, Züleyha koğuşta ağa ilan edilir. Züleyha çocuklarının hasretiyle gözyaşları içinde yaşarken, bir yandan da herkese yardım etmeye çalışmaktadır. Kimse ne olduğunu anlamadan Züleyha fenalaşır ve ağır zehirlenme vakası olarak hastanaye kaldırılır. Gözler ise hemen Demir'e çevrilir. Züleyha'nın zehirlenmesinde tek şüpheli o'dur. Ancak, Züleyha için tehlike hastanede de devam edecektir.

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Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’yı kim zehirliyor?

DEMİR VE ÜZÜM KIZ'IN SIRRI NE?

Hünkar'ın Züleyha ile haberleştiğini öğrenen Demir yine esip gürler. Evde onun bağırmasından korkan Üzüm, bahçede bir otomobile saklanır! Otomobil Demir'indir ve Demir, Adana dışına çıktığında arabadaki küçük yolcusunu fark eder. Bu plansız seyahat, Demir ve Üzüm'ün bir sır paylaşmasına ve dost olmalarına vesile olacaktır. Ama sırları, Hünkar ve Saniye arasında merak konusudur.

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Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’yı kim zehirliyor?

ZÜLEYHA HÜNKAR'DAN NE SÖZÜ İSTEYECEK?

Züleyha'nın hastaneye kaldırıldığı haberi şehre yayılınca Hünkar da Yılmaz da koşarak hastaneye gider. Yılmaz geldiğinde henüz kendine gelmemiş olan Züleyha, Hünkar odadayken gözlerini aralar. Ve ondan çok zor bir konuda söz vermesini ister. Hünkar her ne kadar dirense de Züleyha'nın gözyaşlarına ve yalvarmalarına daha fazla karşı gelemez ve istediğini yapacağına dair söz verir.

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Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha’yı kim zehirliyor?

FEKELİ VE YILMAZ YİNE KARŞI KARŞIYA! ÜSTELİK SİLAHLA!

Fekeli ve Çetin ölümle burun buruna gelir. Silahlarını çıkarıp otomobillerini siper ederek uzun bir mücadeleye girişirler. Tüm bu karmaşanın ardından Yılmaz ile Fekeli de tekrar karşı karşıya gelir. Üstelik, gerilen sinirler ile silahlar çekilir ve Fekeli, Yılmaz'ın silahını kendine doğrultur!