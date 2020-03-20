Son dakika haberi: Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi... Merhum sanatçı Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrılan sanatçı düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Nur'un cenaze töreninde koronavirüs salgını nedeniyle 'yakın mesafede durmayın' uyarısı yapıldı.

Bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı. Nur'un cenaze namazında 'yakın mesafede durmayın' uyarısı yapıldı.

Muhterem Nur'dan üzücü haber geldi... Uzun süredir tedavi altında bulunan sinema oyuncusu ve Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, bu sabah 06.30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

CENAZEYE YAKINLARI KATILDI

Bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altında olan rahmetli Müslüm Gürses'in sinema oyuncusu eşi Muhterem Nur'un cenaze törenine Muhterem Nur'un aile yakınları ve Müslüm Gürses'in hayranlarının olduğu yaklaşık 20 kişi katıldı.

MÜSLÜM GÜRSES'İN MEZARININ ÜZERİNE DEFNEDİLDİ

Yedi yıl önce hayatını kaybeden Müslüm Gürses'e kavuşan Muhterem Nur'un cenaze namazı Zincirlikuyu Camii'nde kılındı. Cenaze töreninde "Yakın mesafe durmayın" uyarısı yapıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen Muhterem Nur'un cenazesi vasiyeti üzerine eşi Müslüm Gürses'in mezarının üzerine defnedildi.

POLİS ÖNLEM ALDI!

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe olarak adlandırılan 1 metre mesafeye uyulması için cenazeye katılanlara görevli polis memurları sık sık birbirlerinize yaklaşmayın diyerek uyarılarda bulundu.