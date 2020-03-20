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Son dakika: Muhterem Nur öldü! Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir?
2013 yılında vefat eden ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in 87 yaşındaki hayat arkadaşı Muhterem Nur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında, nereli? Müslüm Gürses ile dillere destan bir aşk yaşayan ve "Müslüm" filminde de bu aşkları anlatılan Muhterem Nur kimdir sorusu gündem oldu. Müslüm Gürses Muhterem Nur yaş farkı kaç? İşte, Muhterem Nur hakkında merak edilenler.
Giriş Tarihi: 20.03.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 10:00
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