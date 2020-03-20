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Son dakika: Muhterem Nur öldü! Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir?

2013 yılında vefat eden ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in 87 yaşındaki hayat arkadaşı Muhterem Nur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında, nereli? Müslüm Gürses ile dillere destan bir aşk yaşayan ve "Müslüm" filminde de bu aşkları anlatılan Muhterem Nur kimdir sorusu gündem oldu. Müslüm Gürses Muhterem Nur yaş farkı kaç? İşte, Muhterem Nur hakkında merak edilenler.

Giriş Tarihi: 20.03.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 10:00
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Son dakika: Muhterem Nur öldü! Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir?

2013 yılında vefat eden Müslüm Gürses'in 87 yaşındaki eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Muhterem Nur bu sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Müslüm Gürses Muhterem Nur yaş farkı kaç? Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında, nereli? Sinemada gişede büyük başarı elde eden "Müslüm" filminin televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla birlikte, ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in hayatı da araştırılıyor. 80 ve 90'lı yıllara damgasını vuran ünlü sanatçı Müslüm Gürses, şarkıları kadar aşk hayatıyla da konuşulmuştu. Gürses, bir zamanlar televizyon ekranlarından hayran olduğu Muhterem Nur ile büyük bir aşk yaşamıştı. İkili arasındaki yaş farkı zaman zaman magazin basınında dile getirilse de ikilinin umurunda dahi olmadı. Peki, Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında? Müslüm Gürses Muhterem Nur yaş farkı kaç? İşte dillere destan aşk hikayeleri…

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Son dakika: Muhterem Nur öldü! Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir?

MUHTEREM NUR KİMDİR?

Gerçek adı Aysel Kısa Akbaş olan Muhterem Nur, 1932 yılında Makedonya'nın Manastır şehrinde dünyaya geldi. 16 yaşındaki annesini doğum esnasında kaybetti, babasını hiç tanımadı. "Anne" dediği teyzesi tarafından büyütüldü.

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Son dakika: Muhterem Nur öldü! Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir?

Çok küçük yaşlarında ailesinin geri kalanıyla Türkiye'ye göç etti.. Yeni nüfus cüzdanıyla adı Aysel Muhterem, soyadı da Kısa oldu. Çocukluğu İstanbul - Eyüp'te geçti. Uzun yıllar fabrika işçisi olarak çalıştı.

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Son dakika: Muhterem Nur öldü! Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir?

Sinemaya o günlerde tesadüfen tanıştığı ünlü ses sanatçısı ve aynı zamanda dönemin en büyük film yapımcısı Halk Film'inde ortağı olan Suzan Yakar Rutkay'ın desteğiyle 1950 yılında "Yıldızlar Revüsü" filminde figüran olarak oynayarak sinema hayatına başladı. Fabrikadaki işinden ayrılıp günde 5 lira ücretle filmlerde figüranlık yapmaya başladı. Yıldızı parlayıncaya kadar da 20'nin üzerinde filmde küçük roller oynadı. Asıl ününü ise Üç Arkadaş filmiyle yakaladı.

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Son dakika: Muhterem Nur öldü! Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir?

Kısa sürede başrollere yükselerek bir çok film çevirmesineşın, dönem oyunculuğuna bağlı kalması nedeniyle iş yapamaz olan sanatçı, şöhretini de yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Maddi sıkıntıları da artık başa çıkamayacağı boyuta ulaşmıştı.