Sinem Umaş’tan tepki çeken koronavirüs paylaşımı!

Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran ve son dönemde girdiği polemiklerle adından söz ettiren Sinem Umaş, koronavirüs ile ilgili attığı tweet ile tepki topladı. Virüs nedeniyle insanların eve kapanmasına isyan eden Umaş, “Yaşlıların yüzde 14’ünü öldüren bir virüs iflas etmemize sebep olacak!” dedi. Paylaşımına sosyal medyadan büyük tepki geldi.

Bir döneme damga vuran 'Gelinim Olur musun?' yarışmasıyla tanınan, Semra Kaynana'nın olaylı gelini Sinem Umaş yine gündem oldu. koronavirüs nedeniyle insanların evlerine kapanmasına tepki gösteren Umaş, sözleriyle adeta insanların bu durumu abarttığını ima etti ve şunları paylaştı:

"Şiştim gerçekten koronavirüs muhabbetinden. Bu kadar büyütülmez ki? İşler durdu 1 haftadır tek kuruş kazanamıyoruz kiralar, doğal gazlar nasıl ödenecek? Yaşlıların yüzde 14'ünü öldüren bir virüs birçok kişinin iflas etmesine sebep olacak! Benim için 7 gün büyük kayıp…"

Umaş'ın yaptığı bu yorum sosyal medyada olay oldu ve büyük tepki aldı. Umaş ardından ise kendini şöyle savundu:

"Kimse gelip duyar kasmasın burada gripten ayda senede kaç tane yaşlı ölüyor girip bir bakın! Artık her geçirdiğimiz grip ağır geçiyor gençler bile zor ayağa kalkıyor. Sorumsuzca beslenmene dikkat etmeden yaşarsan böyle hastalıklarda risk altına girersin."