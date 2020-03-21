21 Mart 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Deniz Akkaya evlerde parti düzenleyenlere isyan etti!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.03.2020 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020
ABONE OL
DENİZ AKKAYA İSYAN ETTİ: BU NASIL İZOLE!

salgını nedeniyle vatandaşlara ‘evde kalın’ uyarısına uymayıp evlerde partiler veren dışarda buluşmaya devam edenlere bir tepki de ’dan geldi. ‘Bu dışarı çıkma yasağı değil izole olma zamanı’ diyen 42 yaşındaki eski manken, ekledi: ‘Bebek’te arkadaşlarınızla bir araya gelip yürümeyi de bırakın. Yalnızlık güzeldir’

Sanat camiası, "Evde kalın" çağrısına kulak verdi. Bu isimlerden biri 'ydı. Mecbur olmadıkça evden çıkmayan 42 yaşındaki eski manken, "Sadece açık havada ve tek başıma kısa yürüyüşler yapıyorum" dedi.

DOST ACI SÖYLER!

Akkaya, Bebek'te arkadaşlarıyla yürüyenlere seslendi: "Ben de arkadaşlarımla toplaşıp yürümeyi bilirim ama kimin kime ne bulaştıracağı belli değil. Dünyanın en izole insanları bile virüse yakalandı. Evlerde buluşup parti yaparken de tükürük transferi oluyor. Bu dışarı çıkma yasağı değil izole olma zamanı".

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA