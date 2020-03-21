Deniz Akkaya evlerde parti düzenleyenlere isyan etti!
Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara ‘evde kalın’ uyarısına uymayıp evlerde partiler veren dışarda buluşmaya devam edenlere bir tepki de Deniz Akkaya’dan geldi. ‘Bu dışarı çıkma yasağı değil izole olma zamanı’ diyen 42 yaşındaki eski manken, ekledi: ‘Bebek’te arkadaşlarınızla bir araya gelip yürümeyi de bırakın. Yalnızlık güzeldir’
Sanat camiası, "Evde kalın" çağrısına kulak verdi. Bu isimlerden biri Deniz Akkaya'ydı. Mecbur olmadıkça evden çıkmayan 42 yaşındaki eski manken, "Sadece açık havada ve tek başıma kısa yürüyüşler yapıyorum" dedi.
DOST ACI SÖYLER!
Akkaya, Bebek'te arkadaşlarıyla yürüyenlere seslendi: "Ben de arkadaşlarımla toplaşıp yürümeyi bilirim ama kimin kime ne bulaştıracağı belli değil. Dünyanın en izole insanları bile virüse yakalandı. Evlerde buluşup parti yaparken de tükürük transferi oluyor. Bu dışarı çıkma yasağı değil izole olma zamanı".
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