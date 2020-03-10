Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159.yeni bölüm canlı izle! EDHO 159.yeni bölüm
ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159.yeni bölümüyle ATV ekranlarında. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın izleyicileri dizinin 159.yeni bölümünü canlı olarak izlemek için merakla araştırma yapıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde masanın Altan ve Tufan'a düzenleyeceği operasyondan bihaber olan Boran, Hızır'ın tüm planlarını bozarak işlerin sarpa sarmasına neden oluyor. İstemeden düşmanlarının hayatını kurtarırken can dostu Tekin'in hayatını riske atıyor. EDHO 159.yeni bölümü ahaber.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
EDHO'nun 159.yeni bölümü nefesleri kesiyor. ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 159.bölümü ahaber.com.tr'de...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 159. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Masanın Altan ve Tufan'a düzenleyeceği operasyondan bihaber olan Boran, Hızır'ın tüm planlarını bozarak işlerin sarpa sarmasına neden olmuştur. İstemeden düşmanlarının hayatını kurtarırken can dostu Tekin'in hayatını riske atmıştır. Başına buyruk yaptığı plan yüzünden dost, düşman herkesin hedefine girecektir.
HIZIR'IN SABRI TAŞIYOR
Boran'ı masadan gönderirken hiçbir işe karışmaması için uyarıda bulunan Hızır'ın sabrını taşıracak diğer bir hamle de çok geçmeden gelir.
TEKİN'İN ÖLÜM KALIM SAVAŞI
Hastanede ölüm kalım savaşı veren Tekin'e atılan kurşunun hesabını sormak için derhal harekete geçen Boran, Bicoların evine yaptığı baskından sonra kötü bir sürprizle karşılaşır.
BAHAR ÖLÜYOR, TUFAN YIKILIYOR!
Kontrol edilmesi zor diğer bir isim olan Tufan, Boran'ın planıyla Bahar'ın öldüğünü öğrendiğinde bir intikam yemini daha eder.
BORAN ÖLECEK Mİ?
Aynı anda hem düşmanlarının hem de dostlarının menziline giren Boran'ın kurtuluşu artık neredeyse imkansızdır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Defne Samyeli Mustafa Sandal'dan şikayetçi oldu!
- Şaşırtan itiraf: Aşırıya kaçtım pişmanım!
- Çukurova’ya flaş transfer! Tüm dengeler değişecek
- Aras Bulut İynemli'nin abisini görenler şaşıp kaldı!
- Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı!
- Ortaya çıkan fotoğrafı şoke etti! Hiç böyle görmediniz
- Bir Zamanlar Çukurova setine sürpriz ziyaret!
- Mesut Özil ile Amine Gülşe'den çocuklara yardım eli!
- Kıvanç Tatlıtuğ aylar sonra paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
- Timuçin Esen’in eşi bakın kim çıktı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taş Köfte tarifi ve malzemeleri! Gelinim Mutfakta Taş Köfte nasıl yapılır? Lepe nedir?
- Bankalar yarışa girdi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2020 promosyon ücretleri ne zaman verilir?
- Denizbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? 2020 Denizbank promosyon ücreti ne zaman verilecek?
- 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- Altın fiyatları son dakika! Bugün gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2020
- Petrol fiyatlarındaki düşüş etkisini gösterdi! 2020 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- BİM 10 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- 5 milyon emekli bu habere kilitlendi! 2000 sonrası emekli intibak yasası son durum nedir? Meclis'ten geçti mi?
- e Devlet tercih ekranı: Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? 2020 tercih edilebilecek okullar listesi
- TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
- Emeklilere uyarı! Emeklilerden şartsız promosyon ödemesi talebi! TÜED'den özel bankalara şartsız promosyon önerisi
- Emekli promosyonu yattı mı? 9 Mart Halkbank, ING, İş Bankası, Garanti promosyon ücreti ne kadar? Ödeme ne zaman?