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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159.yeni bölüm canlı izle! EDHO 159.yeni bölüm

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Giriş Tarihi: 10.03.2020
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EDHO 159.YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!

ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159.yeni bölümüyle ATV ekranlarında. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın izleyicileri dizinin 159.yeni bölümünü canlı olarak izlemek için merakla araştırma yapıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde masanın Altan ve Tufan'a düzenleyeceği operasyondan bihaber olan Boran, Hızır'ın tüm planlarını bozarak işlerin sarpa sarmasına neden oluyor. İstemeden düşmanlarının hayatını kurtarırken can dostu Tekin'in hayatını riske atıyor. 159.yeni bölümü ahaber.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

'nun 159.yeni bölümü nefesleri kesiyor. ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 159.bölümü ahaber.com.tr'de...

ATV CANLI YAYIN

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 159. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Masanın Altan ve Tufan'a düzenleyeceği operasyondan bihaber olan Boran, Hızır'ın tüm planlarını bozarak işlerin sarpa sarmasına neden olmuştur. İstemeden düşmanlarının hayatını kurtarırken can dostu Tekin'in hayatını riske atmıştır. Başına buyruk yaptığı plan yüzünden dost, düşman herkesin hedefine girecektir.

HIZIR'IN SABRI TAŞIYOR

Boran'ı masadan gönderirken hiçbir işe karışmaması için uyarıda bulunan Hızır'ın sabrını taşıracak diğer bir hamle de çok geçmeden gelir.

TEKİN'İN ÖLÜM KALIM SAVAŞI

Hastanede ölüm kalım savaşı veren Tekin'e atılan kurşunun hesabını sormak için derhal harekete geçen Boran, Bicoların evine yaptığı baskından sonra kötü bir sürprizle karşılaşır.

BAHAR ÖLÜYOR, TUFAN YIKILIYOR!

Kontrol edilmesi zor diğer bir isim olan Tufan, Boran'ın planıyla Bahar'ın öldüğünü öğrendiğinde bir intikam yemini daha eder.

BORAN ÖLECEK Mİ?

Aynı anda hem düşmanlarının hem de dostlarının menziline giren Boran'ın kurtuluşu artık neredeyse imkansızdır.

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