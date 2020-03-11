Nurseli İdiz'den Meryem Uzerli'ye destek
Oyuncu Nurseli İdiz, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden İdiz, şimdiki oyuncuların eski zamanlara göre ekonomik anlamda iyi olduklarını söyledi. Meryem Uzerli’nin “Şimdiki zamanda kadın oyuncular, erkek oyunculardan daha az ücret alıyor" sözlerine katıldığını söyleyen oyuncu, "Bu resmen cinsiyet ayrımcılığıdır" dedi.
Oyuncu Nurseli İdiz, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Eskiye nazaran oldukça kilo verdiği gözlenen oyuncu, basın mensuplarının sorularını ayaküstü yanıtladı.
Tiyatro oyunlarının devam ettiğini söyleyen İdiz "Çok iyiyim her şey yolunda oyunumuz devam ediyor, turneler devam ediyor. Bedava seyahat yapıyoruz, geziyoruz. Üstüne para kazanıyoruz daha ne olsun?" dedi.
"BU RESMEN CİNSİYET AYRIMCILIĞI"
Eski zamanlara göre şimdiki oyuncuların ekonomik anlamda iyi olduklar��nı söyleyen İdiz, Meryem Uzerli'nin "Şimdiki zamanda kadın oyuncular, erkek oyunculardan daha az ücret alıyor" sözlerine katıldığını söyleyip şöyle devam etti: "Meryem çok doğru söylemiş. Bu resmen cinsiyet ayrımcılığıdır. Aynı başrolü paylaşıyorlar, biri iki katını alıyor. Bu yanlış bence de" dedi.
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