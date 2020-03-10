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Mesut Özil ile Amine Gülşe'den çocuklara yardım eli! Gönülleri fethettiler!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.03.2020
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MESUT ÖZİL İLE AMİNE GÜLŞE'DEN ÇOCUKLARA YARDIM ELİ!

ve , minik çocuklar için yaptıkları yardımlarla gönülleri fethederken şimdi de Güney Asyalı çocuklar için harekete geçtiler. İkilinin üyesi olduğu vakıf ’da yaşayan 40 çocuğun ameliyat olmasını sağladı.

ile bir kez daha gönülleri fethetti. 7 Haziran 2019'daki düğünlerinde davetlilerden Big Shoe Vakfı'na bağış yapmalarını isteyen çift, bugüne kadar binlerce Afrikalı çocuğu iyileştirmişti.

40 ÇOCUĞU AMELİYAT ETTİRDİLER

İkili, son olarak Güneydoğu Asya'da bulunan 'daki 40 çocuğu ameliyat ettirdi. Miniklerin aileleri ise örnek çifte minnettar olduklarını söyledi.

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