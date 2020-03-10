Mesut Özil ile Amine Gülşe'den çocuklara yardım eli! Gönülleri fethettiler!

Mesut Özil ve Amine Gülşe, minik çocuklar için yaptıkları yardımlarla gönülleri fethederken şimdi de Güney Asyalı çocuklar için harekete geçtiler. İkilinin üyesi olduğu vakıf Myanmar’da yaşayan 40 çocuğun ameliyat olmasını sağladı.

Mesut Özil ile Amine Gülşe bir kez daha gönülleri fethetti. 7 Haziran 2019'daki düğünlerinde davetlilerden Big Shoe Vakfı'na bağış yapmalarını isteyen çift, bugüne kadar binlerce Afrikalı çocuğu iyileştirmişti.

40 ÇOCUĞU AMELİYAT ETTİRDİLER

İkili, son olarak Güneydoğu Asya'da bulunan Myanmar'daki 40 çocuğu ameliyat ettirdi. Miniklerin aileleri ise örnek çifte minnettar olduklarını söyledi.