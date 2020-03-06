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Son dakika: Muhterem Nur’dan kötü haber! Bilinci kapandı

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Giriş Tarihi: 06.03.2020 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020
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MUHTEREM NUR’DAN KÖTÜ HABER!

Son dakika haberine göre; ’dan kötü haber geldi. Yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur’un bilinci kapandı. Kan değerleri değişen Muhterem Nur solunum ve diyaliz cihazına bağlandı.

Bir süredir yüksek şekere bağlı böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altında olan 'in hayat arkadaşı 'dan üzücü haber geldi.

YENİDEN YOĞUN BAKIMA ALINDI

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitm ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Muhterem Nur önceki gün yeniden ünitesine alındı. Kan değerleri değişen Muhterem Nur solunum ve diyaliz cihazına bağlandı.

BİLİNCİ KAPANDI

Bilinci kapanan 87 yaşındaki Nur'un son durumu Gürses hayranlarını da üzdü.

İLK KEZ TÖRENE KATILAMADI

Müslüm Gürses, 3 Mart 2013 tarihinde, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmişti. Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur, hayat arkadaşı Müslüm Gürses'in vefatının ardından ilk kez eşinin mezarında yapılan törene katılamadı.

Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında? Müslüm Gürses ve Muhterem Nur arasında kaç yaş fark var? MUHTEREM NUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? MÜSLÜM GÜRSES VE MUHTEREM NUR ARASINDA KAÇ YAŞ FARK VAR?

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