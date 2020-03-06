Adana Sıfır Bir oyuncusu Deniz Bezek’in öldüğü kazada karar çıktı
Adana’da hemzemin geçitte trenin çarpması sonucu hayatını kaybeden dizi oyuncusu Deniz Bezek davasında karar çıktı. Trenin çarptığı otomobilin sürücüsünün ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan TCDD görevlisi, 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi
Adana'da hemzemin geçitte trenin çarptığı dizi oyuncusu Deniz Bezek'in yaşamını yitirdiği kazayla ilgili davada yargılanan TCDD görevlisine 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan TCDD görevlisi İlker I. katılmadı.
Kazada hayatını kaybeden, internette yayımlanan dizide oynayan Deniz Bezek'in annesi Hesin ve babası Necmettin Bezek ile tarafların avukatlarının geldiği duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, Adli Tıp Kurumunun kusur raporunda sanık İlker I'nın asli, ölen Bezek'in ise tali kusurlu olduğunun belirtildiğine dikkati çekerek, sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.
BEZEK'İN ANNESİ VE BABASI, SANIKTAN ŞİKAYETÇİ OLDU
İlker I'yı "taksirle ölüme neden olma" suçundan 5 yıl hapse mahkum eden mahkeme heyeti, duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak sanığın cezasını 4 yıl 2 aya indirdi.
KAZA
Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde 20 Ağustos 2018'de dizi oyuncusu Deniz Bezek, kullandığı 45 YB 0865 plakalı otomobile hemzemin geçitte trenin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. "İhmali davranışla kasten öldürme" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan TCDD görevlisi İlker I, ev hapsi kararıyla tahliye edilmişti.
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