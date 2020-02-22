Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında? Müslüm Gürses ve Muhterem Nur arasında kaç yaş fark var?

2013 yılında vefat eden Müslüm Gürses'in 87 yaşındaki hayat arkadaşı Muhterem Nur hastaneye kaldırdı. Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında, nereli? Müslüm Gürses ile dillere destan bir aşk yaşayan ve "Müslüm" filminde de bu aşkları anlatılan Muhterem Nur kimdir sorusu gündem oldu. Müslüm Gürses Muhterem Nur yaş farkı kaç? Sesi, şarkıları ve aşkıyla bir döneme damgasını vuran Gürses'in büyük aşkı Muhterem Nur ile tanışmasının ilginç bir hikayesi de bulunuyor. Müslüm Gürses ünlü olmadan önce ekranlarda gördüğü Muhterem Nur'a aşıktı. İşte, Muhterem Nur hakkında merak edilenler ve aralarındaki yaş farkı!