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Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında? Müslüm Gürses ve Muhterem Nur arasında kaç yaş fark var?

2013 yılında vefat eden Müslüm Gürses'in 87 yaşındaki hayat arkadaşı Muhterem Nur hastaneye kaldırdı. Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında, nereli? Müslüm Gürses ile dillere destan bir aşk yaşayan ve "Müslüm" filminde de bu aşkları anlatılan Muhterem Nur kimdir sorusu gündem oldu. Müslüm Gürses Muhterem Nur yaş farkı kaç? Sesi, şarkıları ve aşkıyla bir döneme damgasını vuran Gürses'in büyük aşkı Muhterem Nur ile tanışmasının ilginç bir hikayesi de bulunuyor. Müslüm Gürses ünlü olmadan önce ekranlarda gördüğü Muhterem Nur'a aşıktı. İşte, Muhterem Nur hakkında merak edilenler ve aralarındaki yaş farkı!

Son dakika: 2013 yılında hayatını kaybeden Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nurdan kötü haber SON DAKİKA: 2013 YILINDA HAYATINI KAYBEDEN MÜSLÜM GÜRSES'İN EŞİ MUHTEREM NUR'DAN KÖTÜ HABER

Giriş Tarihi: 22.02.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 10:34
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Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında? Müslüm Gürses ve Muhterem Nur arasında kaç yaş fark var?
Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında? Müslüm Gürses ve Muhterem Nur arasında kaç yaş fark var?

2013 yılında vefat eden Müslüm Gürses'in 87 yaşındaki hayat arkadaşı Muhterem Nur hastaneye kaldırdı. Nur, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Müslüm Gürses Muhterem Nur yaş farkı kaç? Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında, nereli? Sinemada gişede büyük başarı elde eden "Müslüm" filminin televizyon ekranlarında yayınlanmasıyla birlikte, ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in hayatı da araştırılıyor. 80 ve 90'lı yıllara damgasını vuran ünlü sanatçı Müslüm Gürses, şarkıları kadar aşk hayatıyla da konuşulmuştu. Gürses, bir zamanlar televizyon ekranlarından hayran olduğu Muhterem Nur ile büyük bir aşk yaşamıştı. İkili arasındaki yaş farkı zaman zaman magazin basınında dile getirilse de ikilinin umurunda dahi olmadı. Peki, Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında? Müslüm Gürses Muhterem Nur yaş farkı kaç? İşte dillere destan aşk hikayeleri…

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Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında? Müslüm Gürses ve Muhterem Nur arasında kaç yaş fark var?
Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında? Müslüm Gürses ve Muhterem Nur arasında kaç yaş fark var?

MUHTEREM NUR KİMDİR?

Gerçek adı Aysel Kısa Akbaş olan Muhterem Nur, 1932 yılında Makedonya'nın Manastır şehrinde dünyaya geldi. 16 yaşındaki annesini doğum esnasında kaybetti, babasını hiç tanımadı. "Anne" dediği teyzesi tarafından büyütüldü.

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Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında? Müslüm Gürses ve Muhterem Nur arasında kaç yaş fark var?
Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında? Müslüm Gürses ve Muhterem Nur arasında kaç yaş fark var?

Çok küçük yaşlarında ailesinin geri kalanıyla Türkiye'ye göç etti.. Yeni nüfus cüzdanıyla adı Aysel Muhterem, soyadı da Kısa oldu. Çocukluğu İstanbul - Eyüp'te geçti. Uzun yıllar fabrika işçisi olarak çalıştı.

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Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında? Müslüm Gürses ve Muhterem Nur arasında kaç yaş fark var?
Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında? Müslüm Gürses ve Muhterem Nur arasında kaç yaş fark var?

Sinemaya o günlerde tesadüfen tanıştığı ünlü ses sanatçısı ve aynı zamanda dönemin en büyük film yapımcısı Halk Film'inde ortağı olan Suzan Yakar Rutkay'ın desteğiyle 1950 yılında "Yıldızlar Revüsü" filminde figüran olarak oynayarak sinema hayatına başladı. Fabrikadaki işinden ayrılıp günde 5 lira ücretle filmlerde figüranlık yapmaya başladı. Yıldızı parlayıncaya kadar da 20'nin üzerinde filmde küçük roller oynadı. Asıl ününü ise Üç Arkadaş filmiyle yakaladı.

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Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında? Müslüm Gürses ve Muhterem Nur arasında kaç yaş fark var?
Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında? Müslüm Gürses ve Muhterem Nur arasında kaç yaş fark var?

Kısa sürede başrollere yükselerek bir çok film çevirmesineşın, dönem oyunculuğuna bağlı kalması nedeniyle iş yapamaz olan sanatçı, şöhretini de yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Maddi sıkıntıları da artık başa çıkamayacağı boyuta ulaşmıştı.