MESAM'da sular durulmadı! Görevden alınan Arif Sağ hakkında flaş suçlamalar...
MESAM’da sular durulmadı. 10 yıl boyunca MESAM’ı yöneten Arif Sağ ve grubu, mahkeme kararıyla usulsüzlük yaptığının tespit edilmesiyle görevden alındı. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi yapılacak seçime kadar Murat Şenel Önaldı, Sadettin Dayıoğlu ve Salih Turhan’ı genel kurula kadar görevlendirirken, eski yönetim kurulu üyesi Recep Ergül Arif Sağ'a usulsüz para aktarımı, sahte üyenin seçime katılıp oy kullanması gibi birçok suçlama yöneltti.
Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nde (MESAM) sular durulmuyor. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, bu ay içinde yapılacak genel kurula kadar MESAM'ın yönetim kuruluna geçici olarak Murat Şenel Önaldı, Sadettin Dayıoğlu ve Salih Turhan'ı atadı.
Hürriyet'in haberine göre; genel kurul öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen MESAM'ın eski yönetim kurulu üyesi Recep Ergül, görevden el çektirilen Arif Sağ yönetimini usulsüzlükle suçladı:
"MESAM'ı yaklaşık 10 yıl Arif Sağ ve grubu yönetti. Sağ, gayrimeşru eylemlerinden dolayı dört kez görevden alındı. Son genel kurulda da 109 sahte üye ile yönetimi yeniden ele geçirdikleri ortaya çıktı. 2010 yılında yönetim kurulu üyelerinden biri, uzaktan erişimle MESAM veritabanını ele geçirip 21 yaşındaki adı sanı bilinmeyen bir kişiye 588 bin lira aktardı. Arif Sağ bunu mahkemeye taşımadı. Biz MESAM'da adalet istiyoruz ve yapılan tüm bu usulsüzlüklerin peşinde olacağız."
ARİF SAĞ VE YÖNETİMİNE SAHTE OY DAVASI AÇILMIŞTI
MESAM üyelerinden Recep Ergül, Mart 2018 de yapılan MESAM Genel Kurulu'nda, 109 sahte üyenin seçime katılıp oy kullandığı gerekçesiyle Arif Sağ ve yönetim kurulu üyelerine dava açmıştı.
MAHKEME GÖREVDEN ALMIŞTI
İstanbul 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde 26 Şubat'ta görülen davada, Arif Sağ ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerinden alınarak yerlerine geçici yönetim atanmasına karar vermişti.
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