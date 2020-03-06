Hercai 35. bölüm canlı izle! Reyyan üvey olduğunu öğreniyor! | ATV canlı yayın
Hercai 34. bölüm canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de! ATV'nin fenomen dizisi Hercai 35. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkıyor. Dizinin bu bölümünde Yaren, tüm aileyi bir kere daha yıkıma uğratmak için Reyyan'ın üvey olduğunu açıklıyor. Reyyan'ın bu durumda neler yapacağı merak ediliyor. İşte ATV Hercai canlı izleme ekranı ve linki...
Hercai 35. bölümüyle ATV'de sevenleriyle buluşuyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin bu bölümünde, Reyyan, Azize'nin konaktan gönderilmiş olmasının yeni tehlikelere gebe olacağından korkarken, bir yandan da yaptıklarından dolayı gitgide kendisinden uzaklaşan Miran'ı pişmanlıklarından kurtarmak için çabalar. Peki, Hercai'nin yeni bölümünde neler yaşandı? Hercai 35. bölüm canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...
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HERCAİ 35. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Miran sonunda babaannesinin söylediği yalanlara inanmaktan vazgeçer ve Azize'yi, Aslanbey konağından kovar. Azize konaktan ayrılırken Miran'ın ileride çok pişman olacağını söylese de Miran için artık intikamın anlamı değişmiştir.
Yıllardır aynı gerçeğe inanan Azize ve Miran intikam hikayesinde girdikleri yol ayrımında bundan sonra birbirleriyle de savaşacaktır. Acaba Azize Aslanbey, Miran'ı yeniden kendi yolunda yürümesi için ikna edebilecek midir?
Reyyan, Azize'nin konaktan gönderilmiş olmasının yeni tehlikelere gebe olacağından korkarken, bir yandan da yaptıklarından dolayı gitgide kendisinden uzaklaşan Miran'ı pişmanlıklarından kurtarmak için çabalar.
Babasının itirafıyla sarsılan Cihan, ailesini korumak uğruna bu sırrın açığa çıkmaması için Nasuh'u ikna etmeye çalışırken, Harun'la evlilik yolundan dönüşü olmadığını anlayan Yaren, tüm aileyi bir kere daha yıkıma uğratmak için Reyyan'ın üvey olduğunu açıklar.
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- Hercai 35. bölüm canlı izle! Reyyan üvey olduğunu öğreniyor! | ATV canlı yayın
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