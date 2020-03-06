Arda Kural yıllar sonra Tutunamayanlar dizisi ile setlere döndü! Emret Komutanım pişmanlığını ilk kez anlattı
90’ların başında ‘Yerli Leonardo DiCaprio’ lakabıyla anılan ünlü oyuncu Arda Kural, YouTube’da Bi’ Başka kanalına özel açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 10 yıldır ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Kural, yeni dizisi Tutunamayanlar’a dair soruları da yanıtladı. Öte yandan Emret Komutanım dizisinde Ferit karakterini canlandıran Arda Kural yıllar sonra yaşadığı pişmanlığını da ilk kez anlattı.
Emret Komutanım, Eyvah Kızım Büyüdü ve Lise Defteri gibi dizilerle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Arda Kural, kariyerinden özel hayatına kadar pek çok konuda samimi itiraflarda bulundu.
Psikolojik sorunlar nedeniyle uzun yıllardır herhangi bir projede yer almayan Kural, bunalım dönemindeyken hiçbir oyuncu arkadaşıyla görüşmeyip kendisini sosyal hayattan soyutladığını anlattı.
EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ ANNESİ VE KARDEŞİ OLDU
O süreçte en büyük destekçisinin annesi ve kardeşi olduğunu söyleyen 39 yaşındaki oyuncu, ''Yoruldular, üzüldüler ama değdi diyebilirim. Bir süreçti, kendi içimde yenmem gereken problemlerim vardı. Kendimi dinleyebilmek için düşünsel bir kafaya gittim, yoruldum ama kendimi buldum. O noktada memnunum'' dedi.
YILDIZ ASYALI HAKKINDA DA KONUŞTU
Bir dönem aşk yaşadığı Yıldız Asyalı hakkında da konuşan Kural, Asyalı için ''Unutamadığım, çok sevdiğim bir insandır hayatımda. Fakat birbirimize acı verdik, üzdük. İlişkimizi sürdüremedik. İyi anlaşıyorduk ama sonradan bozuldu. O yüzden devam ettiremedik, bir daha görüşmedik. Zaten evlenmiş, çocuğu da olmuş. Hayatta başarılar diliyorum kendisine.'' ifadelerini kullandı.
Aşka inandığını söyleyen Kural, ''Aşk, ancak bilinçli yaşanırsa kadrini bulur. Öylece teslim olup ait olmak, aşkta çok zarar veren bir şey'' diyerek, kendisi için ideal olan aşkın tanımını da yaptı.
NEDEN TUTUNAMAYANLAR'I SEÇTİĞİNİ ANLATTI
Setlere döndüğü için heyecanlı olduğunu belirten ünlü oyuncu, ''Neden Tutunamayanlar'ı tercih ettiniz?'' sorusuna ise şu yanıtı verdi: ''Projeyi çok beğenmiştim. Bir fragmanını gördüm YouTube'da. 'Allah Allah, çok ilginç bir iş yapıyorlar' dedim. Bunun üstüne oradan bana teklif geldi. Absürt komedi yapıyoruz, edebi ve fesefi bir komedi bu. Sevdiğim bir proje oldu, içime sindi, kabul ettim.''
Twitter'da adına açılan sahte hesaplar hakkında da konuşan Kural, o hesapları sempatik bulduğunu belirterek, atılan tweetlerin saygı çerçevesinde olması durumunda, bundan bir rahatsızlık duymadığını da sözlerine ekledi.
''AYIK BİR TİPİMDİR ZATEN''
Kural, kendisine yöneltilen ''Hayattaki en büyük pişmanlığınız nedir?'' sorusuna bir süre düşündükten sonra ''Bulamıyorum. Pişman olmamışım. Ayık bir tipimdir zaten, çocukluğumdan beri. Her şeyi farkına vararak yaşamaya çalışırım. Hatırladığım bir pişmanlığım yok.'' yanıtını verdi.
'EMRET KOMUTANIM' İTİRAFI
Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren 'Emret Komutanım' dizisinde canlandırdığı Ferit karakteri hakkında da konuşan Kural, halkın Ferit karakterine duyduğu sevgiyi özlediğini ama meslek hayatına yeniden başlayarak o özlemi giderebileceğini söyledi.
SEVENLERİNE BÖYLE SESLENDİ
Zor günlerinde kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine seslenmeyi de ihmal etmeyen Kural, şunları söyledi: ''Beni yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederim. Bana hala Instagram'dan mesajlar geliyor, 'Ne olur geri dön, sen bizim kalbimizdesin, seni asla unutmayız' gibi… Ben de onları çok seviyorum, onlara verdiğim enerjinin ne olduğunu biliyorum, onlardan ne aldığımı da biliyorum. Üzülecek bir şey yok, hayat devam ediyor. Mücadeleyi bırakmasın kimse, oyunun içinde olmaya devam etsin. Hiçbir şeyden korkmasınlar, yaratan kudrete inansınlar.''
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