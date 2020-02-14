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Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi de ünlüymüş!

atv'nin reyting rekortmen dizisi Hercai'da canlandırdığı Miran Aslanbey karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Akın Akınözü özel hayatıyla da merak konusu oldu. Başarılı oyunculuğuyla bu yılın en çok konuşulan oyuncularından olan Akın Akınözü yakışıklılığıyla da adından söz ettirdi. Miran karakteriyle herkesi kendisine hayran bırakan Akın Akınözü'nün annesi merak konusu oldu. Annesinin de ünlü bir oyuncu olduğunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Akın Akınözü ve ünlülerin anneleri.

Giriş Tarihi: 14.02.2020 07:40 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 07:41
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Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi de ünlüymüş!
Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi de ünlüymüş!

Hercai dizisinde Miran Aslanbey rolünde izleyici karşısına çıkan Akın Akınözü, özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekti. Yayına girdiği tarihten itibaren izleyiciyi ATV ekranlarına kilitleyen Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü ailesiyle gündem oldu. Genç oyuncunun annesi merak konusu oldu.

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Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi de ünlüymüş!
Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi de ünlüymüş!

Atv'nin reytingleri altüst eden dizisi Hercai'de bir yanı aşk, bir yanı intikamla kavrulan Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü'nün hayatı merak konusu oldu. Genç ve başarılı oyuncu Akın Akınözü'nün annesinin kim olduğunu biliyor musunuz? O da oğlu gibi ünlü bir isim... İşte ünlülerin anneleri...

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Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi de ünlüymüş!
Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi de ünlüymüş!

Amine Gülşe

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Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi de ünlüymüş!
Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi de ünlüymüş!

Amine Gülşe ile annesi

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Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi de ünlüymüş!
Hercai dizisinin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi de ünlüymüş!

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Kainat Güzeli, herkesin çok merak ettiği annesiyle fotoğrafını paylaştı.