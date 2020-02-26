Kuruluş Osman 12. bölüm izle! Kuruluş Osman tek parça izle!
Kuruluş Osman 12. bölüm tek parça izle. Sevilen ATV dizisi Kuruluş Osman 12. bölüm izle! Her hafta büyük heyecan yaratan Kuruluş Osman'da bu hafta; Balgay'a karşı tuzak hazırlanırken, tuzağın farkında olan Balgay ise Selcan Hatun'a karşı oyun oynadı. Peki, Selcan Hatun öldü mü? Osman Bey, Selcan Hatun, Gündüz ve Batur’un ölümüne engel olabilecek mi? İsyan başarıya ulaşabilecek mi? İşte Kuruluş Osman 12. bölüm izleme sayfası...
Kuruluş Osman 12. bölüm izle! ATV ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman 12. bölüm tek parça izle! Her hafta büyük heyecan yaratan Kuruluş Osman'da bu hafta; Balgay kendisine karşı hazırlanan zehri sezecek ve zehri Selcan Hatun'a içirmeye çalışacak. Selcan Hatun ölüm tehlikesi yaşarken Osman Bey onu kurtarabilecek mi? Selcan Hatun ölecek mi? Osman Bey ise Ak Sakallılar'dan öğrendiği sırrı ve aldığı emanetleri kullanarak Balgay'a karşı oyun hazırlayacak. Kuruluş Osman 12. bölüm izleme sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz…
DİZİDE BU HAFTA!
Selcan Hatun ölümle yüz yüze! Osman Bey, Moğol komutanı Balgay'a karşı sürpriz bir hamle yapıyor! Kayı Obası'na gelerek türlü eziyetlerle halkı sindiren Balgay, kendisine hazırlanan tuzağı sezip zehirli kımızı Selcan Hatun'a içirmek ister, Gündüz ve Batur ise idamın eşiğindedir.
Dündar, obanın akıbeti için Balgay'a karşı çıkamazken, Bala ve Bamsı; Moğollara karşı isyan başlatır! Obanın tek umudu Osman Bey ise Ak Sakallılar'dan öğrendiği sırrı ve aldığı emanetleri kullanarak Balgay'a karşı oyun kurmaktadır.
Selcan Hatun ölecek mi? Samsa Çavuş ve alpler esaretten kurtulabilecek mi? Gündüz ve Batur idam edilecek mi?
Bamsı ve Bala'nın Moğollara karşı başlattığı isyan başarılı olacak mı? Osman Bey; Selcan Hatun, Gündüz ve Batur'un ölümüne engel olabilecek mi?
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