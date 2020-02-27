Bülent Serttaş'ın kızı Mirat Serttaş'tan öğrencilere büyük destek

Bülent Serttaş'ın kızı Miray Serttaş özel tasarımlarını Zorlu Center'da düzenlenen davetle tanıttı. Miray Serttai-ş, satışlardan elde edeceği gelirin bir kısmını Elazığ'ın Keban ilçesindeki Keban Baraj İlkokulu'nda öğrenim gören miniklere bağışlayacak.

Ünlü sanatçı Bülent Serttaş'ın kızı Miray Serttaş, özel tasarım tişörtlerden oluşan koleksiyonunu Zorlu Center Collection Point'te tanıttı. Davete Serttaş'ın anne ve babasının dışında Özge Ulusoy, Süleyman Orakçıoğlu gibi tanınmış isimler de katıldı. Miray Serttaş, satışlardan elde ettiği gelirin bir kısmını babasının memleketi olan Elazığ'ın Keban ilçesindeki Keban Baraj İlkokulu'nda öğrenim gören miniklere bağışlayacak.

Geçen yıl tişört tasarımına başlayarak Miraluna Design'ı kuran Miray, Gizia'nın dikkatini çekmiş, ürünleri orada da satışa sunulmaya başlamıştı.