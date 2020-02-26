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James Bond’u canlandıran George Lazenby hayranlarıyla para karşılığı fotoğraf çektirecek

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.02.2020
HAYRANLARIYLA PARA KARŞILIĞI FOTOĞRAF ÇEKTİRECEK

İngiliz kurgu karakteri ’u 1969 yapımı ‘Kraliçenin Hizmetinde’de canlandıran ’nin, Avustralya’nın Melbourne kentinde gelecek ay gerçekleşecek bir etkinlikte hayranlarıyla para karşılığı fotoğraf çektireceği açıklandı.

İngiliz ajan kurgu karakteri 'u 1969 yapımı 'Kraliçenin Hizmetinde'de canlandıran 'nin, Avustralya'nın Melbourne kentinde gelecek ay gerçekleşecek bir etkinlikte hayranlarıyla para karşılığı fotoğraf çektireceği açıklandı.

Film, oyun ve çizgi roman hayranlarının kostümlerle katıldığı 'Supanova'da Lazenby ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranların 100 dolar (yaklaşık 615 TL) ödemesi gerekecek. Lazenby'den imza almak isteyenlerse 60 dolar (yaklaşık 369 TL) ödeyecek.

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