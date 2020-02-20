Kristal çocuk ne demek? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
Kristal çocuk ne demek? Filozof çocuk olarak nitelendirilen Atakan Kayalar’ın “Kristal çocuk” olduğu iddia edildi. Felsefeye ve kitaplara olan ilgisiyle gündeme oturan Atakan Kayalar hakkında kristal çocuk iddiası ortaya atıldı. Peki, kristal çocukların özellikleri nelerdir? Kristal çocuk ne demek? İndigo çocuk ya da kristal çocuk, bir Yeni Çağ teorisine göre özel, sıra dışı ve bazen doğaüstü özelliklere veya yeteneklere sahip olduğuna inanılan çocuklardan her birinin adıdır.
Kristal çocuk ne demek? 10 yaşında sosyal medya gündemine oturan ve filozof çocuk olarak ünlenen Atakan Kayalar'ın kristal çocuk olduğu iddia edildi. Vatandaşlar arama motorlarında kristal çocuk ne demek sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, kristal çocukların özellikleri nelerdir? Kristal çocuk, İndigo çocukların ileri seviyesi olarak tanımlanıyor. Atakan Kayalar için de kristal çocuk ifadesi kullanılıyor. Ancak bu tanım iddiadan öteye geçemiyor.
KRİSTAL ÇOCUK NE DEMEK?
İndigo çocuk, bir Yeni Çağ teorisine göre özel, sıra dışı ve bazen doğaüstü özelliklere veya yeteneklere sahip olduğuna inanılan çocuklar olarak tanımlanıyor. Bu teoriye dayanan düşünce Nancy Ann Tappe tarafından 1970'lerde ortaya çıkarılmış ve Jan Tober ile Lee Carroll tarafından daha da geliştirilmiştir. İndigo çocuk kavramı 1990'ların sonuna doğru bir dizi kitap ve yayınlarla sonraki on yılda bazı filmlerle popüler ilgi kazanmıştır. Çeşitli kitaplar, konferanslar ve ilgili malzemeler ile çeşitli İndigo çocukların doğası ve yetenekleri fikri çerçevesinde inanç oluşturulmuştur.
Bu inançlar, onların kendi yaşıtlarına göre daha empatik ve yaratıcı olmaları, kendi gibi telepati ve paranormal yeteneklere sahip olma gibi durumlarıyla insan evriminin bir sonraki aşaması olmaları arasında yorumlanır.
Yine de hiçbir bilimsel çalışma çocuklarında öğrenme güçlükleri bulunan ailelerin bu eksiklikleri onların özel olduklarını düşünerek gidermeleri çabası, bu olgunun varlığına veya İndigo çocuk özelliklerini destekleyememektedir. Eleştirenlerin görüşü anne-babaların pediyatrik tanı ya da psikiyatrik tedaviden kaçmak için bir yol olarak görmektedir.
Bu çocukları tanımlamak için kullanılan özellikler listesinde hemen hemen herkese uygulanacak kadar tarafsız bir Forer etkisi formu olması eleştirilmiştir. Eleştirmenler İndigo çocukların promosyon olmayan kişileri ilgili ürün ve hizmetlerin satış yoluyla para kazanmak için bir yol olarak kullanıldığını belirtmişlerdir.
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