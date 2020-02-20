Bir Zamanlar Çukurova 56. bölüm canlı izle! – ATV
Bir Zamanlar Çukurova 56. bölüm izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 56. bölüm canlı izle! Her hafta büyük heyecan yaratan ATV dizisinde bu hafta; Müjgan aradığı delile kavuşurken, Yamanların karşıladığı konukları bilinmezliğe yol açacak. Ercüment’in ölümüyle ezeli düşmanlar bir araya gelecek. Müjgan ve Züleyha arasında savaş başlayacak. Bir Zamanlar Çukurova 56. bölüm izleme ekranına sayfamızdan ulaşabilirsiniz…
Bir Zamanlar Çukurova 56. bölüm izle! Perşembe akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova 56. bölüm canlı izle! İzleyenleri ekran başına kilitleyen dizide bu hafta; Müjgan ihaneti belgeleyecek. Bu belgelerin ortaya dökülmesiyle Müjgan ve Züleyha arasında savaş başlayacak. Çukurova'da dolayan dedikodular ayyuka çıkınca, Jülide de Ercüment dosyasını yeniden incelemeye karar verecek. Hünkar ve Fekeli'nin ateşkesi beklenmedik bir şekilde bozulacak. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 56. bölüm izleme sayfası!
BİR ZAMANLAR ÇUKRUOVA 56. BÖLÜM İZLE!
Bir Zamanlar Çukurova 56. bölümü bu akşam saat 20:00'den itibaren ATV canlı yayınla izleyebilirsiniz.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA BU HAFTA!
Yılmaz'ın telefon konuşmasını duyup, takip eden Müjgan, aradığı delile kavuşuyor! Tüm şüphelerinin kendi kuruntusu olduğunu söyleyenlere karşı gördüklerini videoya kaydediyor.
Çukurova'da dolayan dedikodular ayyuka çıkınca, Jülide de Ercüment dosyasını yeniden incelemeye alıyor. Jülide bu işin peşini bırakmamakta kararlı olduğunu söyleyince Dr. Sabahattin daha fazla kurcalamamasını bile rica edecektir.
Gaffur'un Üzüm'ün evlerine getirdiği neşe ile yüzü gülmüştür. Üzüm kızı alıp çarşıya giden Gaffur, küçük kıza en iyi en yeni ayakkabıları alacaktır. Meşhur cimriliğini Üzüm için bırakan Gaffur, günün sonunda Üzüm'den hayatının en kıymetli hediyesine kavuşacaktır.
Savcı'nın çalışmaları ve Müjgan'ın yarattığı gerginliklerin arasında Konak bir de misafir ağırlıyor bu hafta! Yamanlar'ın hasretle karşıladığı konukları, pek çok konuya aydınlık getirecektir. Komşu konaktan da merakla izlenen misafir, heyecanla da karşılanır. Ancak heyecanın sebebi mutluluk ve şaşkınlıktan çok, bilinmezliktendir.
Son kez bir araya gelişlerinde adeta aralarındaki savaş daha da alevlenen iki aile, yeniden bir araya gelmek zorunda kalıyor. Ercüment'in ölümünün araştırılması ile tetiklenen olaylar, ezeli düşmanları mecburen yine buluşturur. Ancak başta Hünkar ve Fekeli'nin zorladığı mecburi ateşkes, hiç beklemedikleri bir yerden bozulmaya hazırdır. Müjgan elinde ihanetin görüntüleri ile dururken, Züleyha'ya gidip artık ikisinin arasındaki savaşın başladığını ilan edecektir.
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