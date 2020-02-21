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Pelin Karahan'dan müjdeli haber! Geri dönüyor

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.02.2020
MÜJDELİ HABER! GERİ DÖNÜYOR

Yıllar önce yayınlanan Kavak Yelleri dizisindeki Aslı karakteriyle gönüllerde taht kuran geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karahan, ekranlara geri döneceği müjdesini verdi.

, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezindeydi. Güzel oyuncu, alışverişine ara vererek basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı.

YENİ PROJELER YOLDA!

Ekranlara geri dönmek için önünde herhangi bir engel kalmadığını belirten Karahan, "Bugün iş konusunda yoğun bir gün. Menajerim ve çalışma arkadaşlarımızla toplantılarımız vardı. Nasipse güzel projelerle tekrar ekranlarda olacağım. Ama şu anda netleşen bir durum yok. Güzel sürprizler olabilir diyelim. Artık çocuklar da büyüdüğü için biraz daha rahatım iş konusunda" diyerek müjdeli haberi verdi.

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