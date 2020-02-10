Sosyal medya fenomeni CZN Burak kimdir? CZN Burak kaç yaşında, nereli? CZN Burak annesi gözaltına alındı mı? Annesinin gözaltına alındığı iddiasıyla gündeme gelen CZN Burak konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Son günlerde sık sık haberlere konu olan CZN Burak kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Gerçek adı Burak Özdemir olan sosyal medya fenomeninin milyonlarca takipçisi bulunuyor. İşte, CZN Burak hakkında merak edilenler…

CZN Burak kimdir, kaç yaşında, nereli? CZN Burak annesi gözaltına alındı mı? Milyonlarca takipçisi olan ünlü sosyal medya fenomeni CZN Burak'ın annesinin gözaltına alındığı iddia edildi. İstanbul TIP Fakültesi Hastanesi'nde 9 hastadan ameliyat tarihinin öne çekilmesi için 40 bin 200 Lira aldığı belirlenen Prof. Dr. Mazhar Alp B. ve eşi Didem B. gözaltına alındı. Didem B.'nin ise 'CZN Burak' ismiyle tanınan Burak Özdemir'in annesi olduğu ifade edildi. Genç fenomen ise konuyla ilgili açıklama yaptı.

CZN BURAK KİMDİR?

Dört kardeşin en küçüğü olarak Burak Özdemir, 1996 yılında Hatay'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi son sınıf öğrencisi. Yemeğe merakı aileden gelen Burak Özdemir, küçük yaşta dede mesleğini sürdürmeye karar verdi, Hatay'da dedesine ait olan küçük bir lokantayı işletmeye başladıktan sonra İstanbul'da da şube açtı.

Burak Özdemir, verdiği röportajda CZN lakabının ortaya çıkış hikayesini şu sözlerle anlttı: Laleli'de babamın Cinzano adında tekstil firması vardı. Rus misafirlerimiz 'Cinzano' diyemiyor, dilleri dönmediği için hep 'Cezene' diyorlardı. O dönem yaramazdım, başka yerlerde çalışıyordum. 'Zengin çocuğusun, onun bunun yanında ne işin var?' diyen bile vardı. Osmanbey'de bir konfeksiyon firmasında çalışıyordum. Günde beş sefer depodan malları alıp el arabasıyla Taksim ve Osmanbey'e bırakıyordum. 'Bana 'cezen' deyin' diyordum. CZN, cezenin kısaltmasıdır. Nereden geldiğimi unutmamamı sağlıyor.

NE OLDU?

Olayla ilgili polisin çalışması Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2019 ve 2020 yılları içerisinde 9 hasta yakınından ameliyat tarihlerini öne çekmek için rüşvet istendiği bilgileri üzerine başladı. Edinilen bilgiye göre, Yasin Ş., Doc. Dr. Metin K.'nın hastalarının yakınlarına giderek ameliyat tarihlerinin öne alabilmek için doktora verilmek üzere yaklaşık 8 bin lira istedi. Bazı hasta yakınları konuyu doktora anlattı. Bunun üzerine Dr. Metin K. , adının kullanılarak rüşvet alındığını ve dolandırıcılık yapıldığını belirterek emniyete suç duyurusunda bulundu.

Konu hakkında çalışma başlatan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 hasta yakınından toplam 40 bin 200 Lira rüşvet alındığını belirledi. Çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Emniyet ekipleri, rüşvet alan kişilere aracılık ettiğini belirlediği Yasin Ş.(50)'yi 8 Şubat günü İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Hastanede doktor olan Prof. Dr. Mazhar Alp B.(61) ve kendisini Mazhar Alp B.'nin sekreteri olarak tanıtan aynı zamanda '' Seher'' ismini kullanan eşi Didem B.(51) ise Kadıköy'deki evlerine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Didem B.'nin ise 'CZN Burak' ismiyle tanınan Burak Özdemir'in annesi olduğu öğrenildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CZN BURAK AÇIKLAMA YAPTI

CZN Burak çıkan iddialar sonrası annesinin ev hanımı olduğunu ifade ederek şu açıklamayı yaptı;

"Anne gibi kutsal ve hassas bir konuda bile canımı yakarak üzerimden prim yapmaya çalışan bütün basın yayın organlarını kınıyorum. Ev hanımı olan annemi bile kullanarak bütün bu karalama haberlerini yapanlara karşı bütün hukuki haklarımı savunacağımı belirtmek isterim.

Hayatım boyunca hiç kimsenin hakkını yemedim. Kendimi bildim bileli sadece okudum çalıştım kimseye bir yanlışım olmadı. Ancak annem üzerinden bile karalama yapmaya çalışan insanların ben ne amaçla yaptığını çok iyi biliyorum. Bütün sevenlerimizin destekleri için çok teşekkür ederim."

CZN Burak olarak bilinen internet fenomeni Burak Özdemir'in şu anda 14.3 milyon takipçisi bulunuyor.