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Czn Burak’tan son dakika tutuklama açıklaması! Annesi hakkındaki iddialara yanıt verdi

CZN Burak ismiyle tanınan ve sosyal medyada yaptığı yemek paylaşımlarıyla fenomen haline gelen Burak Özdemir'den tutuklama iddialarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Çapa Tıp Fakültesi'nde düzenlenen operasyonda bazı doktorlar rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanmış ve o doktorlardan birinin Burak Özdemir'in annesi olduğu iddia edilmişti. Özdemir, annesi hakkında çıkan iddialara Twitter'dan yaptığı açıklama ile cevap verdi.

Giriş Tarihi: 10.02.2020 14:01 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 14:15
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Czn Burak’tan son dakika tutuklama açıklaması! Annesi hakkındaki iddialara yanıt verdi

'CZN Burak' ismiyle tanınan fenomen Burak Özdemir'den son dakika açıklaması geldi. Burak Özdemir'in annesinin Çapa Tıp Fakültesi'nde bazı doktorların rüşvet aldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp tutuklandığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Burak Özdemir, annesinin ev hanımı olduğunu belirtti.

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Czn Burak’tan son dakika tutuklama açıklaması! Annesi hakkındaki iddialara yanıt verdi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri Çapa Tıp Fakültesi'nde bazı doktorların rüşvet talep ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında ameliyatları öne aldırma vaadiyle rüşvet talep eden şüphelilerden birinin Profesör Dr. Mazhar Alp Bozbura olduğu belirlendi. Yürütülen takipler sonucu Bozbura'nın hasta yakınlarına Kapalıçarşı'dan pırlanta aldırdığı belirlenince operasyon için düğmeye basıldı.

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Czn Burak’tan son dakika tutuklama açıklaması! Annesi hakkındaki iddialara yanıt verdi

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis ekiplerince 7 Şubat Cuma günü düzenlenen operasyonda Profesör Dr. Mazhar Alp Bozbura ve eşi Didem Bozbura'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

SORGULARININ ARDINDAN TUTUKLANDILAR

Emniyette yapılan sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı. Genel Cerrahi uzmanı olan Prof. Mazhar Alp Bozbora'nın mide kelepçesi alanında çalışmalar yaptığı öğrenildi.

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Czn Burak’tan son dakika tutuklama açıklaması! Annesi hakkındaki iddialara yanıt verdi

'CZN BURAK'TAN İDDİALARA YANIT

Tutuklananlar arasında yer alan Didem Bozbura'nın Burak Özdemir'in annesi olduğu öne sürüldü. Konuyla ilgili Twitter'daki hesabından açıklama yapıp annesinin doktorlara rüşvet operasyonunda gözaltına alınıp tutuklandığını yalanlayan Burak Özdemir, şunları yazdı:

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Czn Burak’tan son dakika tutuklama açıklaması! Annesi hakkındaki iddialara yanıt verdi

''Anne gibi kutsal ve hassas bir konuda bile canımı yakarak üzerimden prim yapmaya çalışan bütün basın yayın organlarını kınıyorum.Ev hanımı olan annemi bile kullanarak bütün bu karalama haberlerini yapanlara karşı bütün hukuki haklarımı savunacağımı belirtmek isterim.