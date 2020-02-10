Czn Burak’tan son dakika tutuklama açıklaması! Annesi hakkındaki iddialara yanıt verdi

CZN Burak ismiyle tanınan ve sosyal medyada yaptığı yemek paylaşımlarıyla fenomen haline gelen Burak Özdemir'den tutuklama iddialarıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Çapa Tıp Fakültesi'nde düzenlenen operasyonda bazı doktorlar rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanmış ve o doktorlardan birinin Burak Özdemir'in annesi olduğu iddia edilmişti. Özdemir, annesi hakkında çıkan iddialara Twitter'dan yaptığı açıklama ile cevap verdi.