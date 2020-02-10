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Çorum'da pazarcılar soba kurarak ısındı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.02.2020
ÇORUM'DA PAZARCILAR SOBA KURARAK ISINDI

Soğuk havaların ve kar yağışının etkisi altına aldığı 'da esnaf pazara soba kurdu. Çorum'da soğuk havadan etkilenen bazı pazarcı esnafı, tezgahlarının yanına kurduğu soba ile ısınarak satış yapmaya çalışıyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don olayının görüldüğü 'da, soğuk havadan etkilenen pazarcı esnafı, ısınmak için tezgahlarının yanına soba kurdu. Bazı pazarcılar ise tezgahlarının arkasında ateş yakıp ısınmaya çalıştı.

Soğukta ekmek kazanma mücadelesinin zor olduğunu anlatan esnaf Tuncay Gökkaya "Kar kış demeden çalışmaya devam. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Sabah erkenden tezgahlarımızın başına geliyoruz. Hava çok soğuk bu yüzden soba kuruyoruz. Ne kadar soğuk da olsa ekmek parası için pazar tezgahımızı açmaya mecburuz" dedi.

Kenan Alıcı ise "Fiyatlar uygun ancak hava çok soğuk diye pazara çıkan yok" dedi. Ahmet Serin ise müşterilerin soğuk havalarda marketleri tercih ettiğini belirterek, soğuğun pazarcı esnafını etkilediğini söyledi.

Öte yandan sıfırın altında 4 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle kent merkezinde bulunan süs havuzlarının da donduğu görüldü.

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