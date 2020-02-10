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Osmanlılarda "cullah" hangisiyle uğraşanlara verilen addır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.02.2020 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020
OSMANLILARDA CULLAH HANGİSİYLE UĞRAŞANLARA VERİLEN ADDIR?

Osmanlılarda "cullah" hangisiyle uğraşanlara verilen addır? 10 Şubat tarihli yarışmada Osmanlılarda "cullah" hangisiyle uğraşanlara verilen addır? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla yayınlanan Milyoner’de merak edilen soru ve cevaplar…

Osmanlılarda "cullah" hangisiyle uğraşanlara verilen addır? 10 Şubat tarihli yarışmada Osmanlılarda "cullah" hangisiyle uğraşanlara verilen addır? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Milyoner'de merak edilen soru ve cevaplar…

A: Boyacılık

B: Dokumacılık

C: Cerrahlık

D: Kuşçuluk

Doğru cevap: Dokumacılık (B)

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