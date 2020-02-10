Osmanlılarda "cullah" hangisiyle uğraşanlara verilen addır? Kim Milyoner Olmak İster 10 Şubat tarihli yarışmada Osmanlılarda "cullah" hangisiyle uğraşanlara verilen addır? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla yayınlanan Milyoner’de merak edilen soru ve cevaplar…

Osmanlılarda "cullah" hangisiyle uğraşanlara verilen addır? Kim Milyoner Olmak İster 10 Şubat tarihli yarışmada Osmanlılarda "cullah" hangisiyle uğraşanlara verilen addır? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Milyoner'de merak edilen soru ve cevaplar…

A: Boyacılık

B: Dokumacılık

C: Cerrahlık

D: Kuşçuluk

Doğru cevap: Dokumacılık (B)