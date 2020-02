92. Oscar ödüllerini kazanan isimler belli oldu!

Son dakika haberi: Sinema dünyasının kalbi bir kez daha Los Angeles'ta attı. Bu yıl 92'nci kez düzenlenen Akademi Ödülleri (Oscar) Los Angeles'daki Dolby Theater'da yapıldı. İşte 92. Oscar ödülünü kazanan isimler.

Törende ilk olarak en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü açıklandı. Sonuç kimseyi şaşırtmadı bu yılın önemli ödüllerinde olduğu gibi Brad Pitt Once Upon a Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da) filmiyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı. Bu, 56 yaşındaki Brad Pitt'in ilk Oscar ödülü.

En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü de kimseyi şaşırtmadı. Marriage Story filmindeki performansıyla Laura Dern heykelciği evine götürdü. Dern için bu törenin bambaşka bir anlamı var. Usta oyuncu Oscar ödüllerinin kırmızı halısına ilk kez 45 yıl önce adaylar arasında yer alan annesi Diane Ladd'in yanında 8 yaşında bir küçük kız olarak adım atmıştı. Oyuncu Ladd ile yönetmen Bruce Dern'ün kızı olan Laura Dern yıllar sonra 52 yaşında bir kadın olarak Oscar törenindeydi. Bu kez ona annesi Diane Ladd ve iki çocuğu eşlik etti. Dern ödül kazandığı açıklandığında da annesine sarılarak sevincini paylaştı.

İşte Oscar ödüllerini kazanan isimler

En iyi yönetmen: Bong Joon Ho (Parazit)

En iyi erkek oyuncu: Joaquin Phoenix

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Brad Pitt

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Laura Dern (Marriage Story- Evlilik Oyunu)

En iyi uluslararası film: Parazit

En iyi görüntü yönetmeni: 1917

En iyi animasyon: Toy Story 4

En iyi kısa animasyon: Hair Love

En iyi orijinal senaryo: Bong Joon Ho ve Jin Won Han (Parazit)

En iyi uyarlama senaryo: Taika Waititi (Jojo Rabbit)

En iyi kısa film (Canlı aksiyon): The Neighbors' Window

En iyi prodüksiyon tasarımı: Once Upon a Time In Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da)

En iyi kostüm tasarımı: Küçük Kadınlar (Little Women)

En iyi belgesel: American Factory

En iyi kısa belgesel: Learning to Skateboard in a War Zone If You're a Girl

En iyi ses kurgusu: Ford vs Ferrari

En iyi ses miksajı: 1917

En iyi kurgu: Ford vs Ferrari

En iyi görsel efekt: 1917

En iyi saç ve makyaj tasarımı: Bombshell

En iyi orijinal film müziği: Joker

En iyi özgün şarkı: Rocketman