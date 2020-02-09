En iyiler belli oluyor! Oscar 2020 saat kaçta? Oscar töreni hangi kanalda?

Oscar 2020 saat kaçta başlayacak? Oscar töreni hangi kanalda? Sinemanın en iyilerinin belirlendiği Oscar ödül töreninde ödüller bu gece sahiplerini buluyor. Yılın en iyi filmlerinin ve oyuncularının belli olacağı Oscar ödül töreni öncesi kırmızı halı heyecanı yaşanacak. Peki, Oscar hangi kanalda? 2020 Oscar saat kaçta başlayacak? İşte yanıtı…

Oscar töreni hangi kanalda? 2020 Oscar saat kaçta başlayacak? Sinema dünyasının yakından takip ettiği Oscar ödül töreni bu gece düzenlenecek ve yılın en iyileri ödüllerini alacak. Bu yıl Joker filmi 11 adaylıkla dikkat çekiyor. Onu 10'ar dalda adaylıkla Martin Scorsese'nin imzasını taşıyan mafya epiği 'The Irishman', Sam Mendes'in 1. Dünya Savaşı filmi '1917' ve Quentin Tarantino'nun Hollywood hikayesi 'Bir Zamanlar Hollywood'da takip ediyor.

OSCAR TÖRENİ HANGİ KANALDA?

92. Oscar Ödülleri 9 Şubat Pazar'ı 10 Şubat Pazartesi'ye bağlayan bu gece düzenlenecek. Saat 03:00'te kırmızı halı geçidi ile başlayacak törende 04:00'te ödül törenine geçilecek. Töreni Bein 1 HD kanalından canlı takip edebilirsiniz.

OSCAR ADAYLARI LİSTESİ!

En İyi Film

- Ford v Ferrari

- The Irishman

- Jojo Rabbit

- Joker

- Little Women

- Marriage Story

- 1917

- Once Upon a Time... in Hollywood

- Parasite

En İyi Kadın Oyuncu

- Cynthia Erivo, "Harriet"

- Saoirse Ronan, "Little Women"

- Scarlett Johansson, "Marriage Story"

- Charlize Theron, "Bombshell"

- Renee Zellweger, "Judy"

En İyi Erkek Oyuncu

- Antonio Banderas, "Pain and Glory"

- Leonardo DiCaprio, "Once Upon a Time... in Hollywood"

- Adam Driver, "Marriage Story"

- Joaquin Phoenix, "Joker"

- Jonathan Pryce, "The Two Popes"

En İyi Yönetmen

- Bong Joon-ho, "Parasite"

- Todd Phillips, "Joker"

- Sam Mendes, "1917"

- Martin Scorsese, "The Irishman"

- Quentin Tarantino, "Once Upon a Time... in Hollywood"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

- Tom Hanks, "A Beautiful Day in the Neighborhood"

- Al Pacino, "The Irishman"

- Joe Pesci, "The Irishman"

- Brad Pitt, "Once Upon a Time... in Hollywood"

- Anthony Hopkins, "The Two Popes"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

- Laura Dern, "Marriage Story"

- Scarlett Johansson, "Jojo Rabbit"

- Florence Pugh, "Little Women"

- Margot Robbie, "Bombshell"

- Kathy Bates "Richard Jewell"

En İyi Yabancı Dilde Film

- "Corpus Christi" (Polonya)

- "Honeyland" (Makedonya)

- "Les Miserables" (Fransa)

- "Pain and Glory" (İspanya)

- "Parasite" (Güney Kore)

En İyi Ses Kurgusu

- Ford v Ferrari

- Joker

- 1917

- Once Upon a Time... in Hollywood

- Star Wars: The Rise of Skywalker

En İyi Özgün Müzik

- Hildur Gudnadottir (Joker)

- Alexandre Desplat (Little Women)

- Randy Newman (Marriage Story)

- Thomas Newman (1917)

- John Williams (Star Wars: The Rise of Skywalker)

En İyi Kısa Animasyon Film

- Dcera (Daughter)

- Hair Love

- Kitbull

- Memorable

- Sister

En İyi Kısa Film

- Brotherhood

- Nefta Football Club

- The Neighbours' Window

- Saria

- A Sister

En İyi Belgesel

- American Factory

- The Cave

- The Edge of Democracy

- For Sama

- Honeyland

En İyi Animasyon Film

- How to Train Your Dragon: The Hidden World

- I Lost My Body

- Klaus

- Missing Link

- Toy Story 4

En İyi Uyarlama Senaryo

- The Irishman

- Jojo Rabbit

- Joker

- Little Women

- The Two Popes

En İyi Ses Miksajı

- Ad Astra

- Ford v Ferrari

- Joker

- 1917

- Once Upon a Time... in Hollywood

En İyi Görüntü Yönetmenliği

- The Irishman

- Joker

- The Lighthouse

- 1917

- Once Upon a Time... in Hollywood

En İyi Orijinal Şarkı

- Toy Story 4

- Rocketman

- Breakthrough

- Frozen 2

- Harriet

En İyi Görsel Efekt

- Avengers: Endgame

- The Irishman

- The Lion King

- 1917

- Star Wars: The Rise of Skywalker

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

- The Irishman

- Jojo Rabbit

- 1917

- Once Upon a Time... in Hollywood

- Parasite

En İyi Kurgu

- Ford v Ferrari

- The Irishman

- Jojo Rabbit

- Joker

- Parasite

En İyi Saç ve Makyaj

- Bombshell

- Joker

- Judy

- Maleficent: Mistress of Evil

- 1917

En İyi Orijinal Senaryo

- Knives Out

- Marriage Story

- 1917

- Once Upon a Time... in Hollywood

- Parasite

En İyi Kısa Belgesel

- In The Absence

- Learning to Skateboard In A Warzone

- Life Overtakes Me

- St. Louis Superman

- Walk Run Cha-Cha