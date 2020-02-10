O Ses Türkiye dün akşam akıllara kazınan yarışmacılarını ekranlara getirdi. Yıldızlar geçidi yaşanan program sonrası Dodan Özer ile ilgili bilgiler yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Binlerce kişi, "Dodan Özer nereli? Dodan ne demek? O Ses Türkiye Dodan kimdir, kaç yaşında?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Dodan Özer nereli? Dodan ne demek? O Ses Türkiye Dodan kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

O Ses Türkiye yarışmasına damga vuran isimler dün akşam düzenlenen özel programda sahneye çıktı. Yarışmacıların performansı alkış alırken, Google üzerinden de detaylar yoğun şekilde araştırıldı. En çok araştırılan yarışmacılardan biri de Dodan Özer oldu. Binlerce kişi, "Dodan Özer nereli? Dodan ne demek? O Ses Türkiye Dodan kimdir, kaç yaşında?" sorularına yanıt aradı. Peki, Dodan Özer nereli? Dodan ne demek? O Ses Türkiye Dodan kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

DODAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1979 yılında doğan Dodan Özer aslen Muşludur. İstanbul'da yaşamını sürdüren Özer, Ailesinin İzmir'e yerleşmesi sonrasında müzikten kopmadı ve müzik tutkusuna devam etti.

Dodan Özer 1997 yılında Murat Öztürk ile Dodan Project adlı grubu kurdu.

O Ses Türkiye'de ilk gün Ali Ekber Çiçek'e ait "Haydar Haydar" isimli parçayı seslendirmişti.

Bütün jüri üyelerini kendisine hayran bırakan yarışmacı seçimini Hadise'den yana olmuştu.

DODAN NE DEMEK?

Dodan isminin birçok farklı yorumlanışı ve anlamı var. Ancak en sık kullanılan anlamı siyah, kırmızı renkli, zehirli büyük arı olarak biliniyor.