Kuruluş Osman reytingleri alt üst etti!

Atv’nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman bu hafta da zirveyi kimseye bırakmadı. Dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına bağlayan dizi, hem reytinglere hem de sosyal medyaya damga vurdu. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın sekizinci bölümü yine 100 program arasında birinci oldu.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman, bu hafta da zirveyi kimseye bırakmadı.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın sekizinci bölümü yine büyük ilgiyle karşılandı.

atv'nin dizisi; Tüm Kişiler'de %12,87 izlenme oranı ve % 27,37 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de % 10,43 izlenme oranı ve % 25,39 izlenme payı, 20+ABC1'de % 12,78 izlenme oranı ve %28,42 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

atv'nin reyting rekortmeni dizisi, önceki akşamki bölümüyle Twitter Türkiye Trending Topics listesinde ikinci sıraya yükseldi.