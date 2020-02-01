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Star Wars’un yıldızı Allen Harris hayatını kaybetti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.02.2020
STAR WARS’UN YILDIZI HAYATINI KAYBETTİ

Sinema dünyasının kült serilerinden bir tanesi olan 'un ilk üçlemesinde rol alan hayatını kaybett. 81 yaşındaki usta oyuncunun menajerlik işlerini yapan şirket, yaptığı açıklamada oyuncunun uzun zamandır sağlık sorunları yaşadığından bahsedildi.

serisinin ilk üçlemesindeki tüm filmlerinde yer alan , bir süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ÖLÜM HABERİNİ MENAJERİ DUYURDU

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören Harris'in, 25 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı. Daily Star'da yer alan habere göre Harris'in menajerliğini yürüten şirket tarafından yapılan açıklamada, "Alan gerçek bir centilmen ve hayranların sevgilisiydi. Uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele etmesine rağmen şovlara katılıp hayranlarıyla bir araya geliyordu. Huzurla uyu Alan" sözlerine yer verildi.

Harris'in canlandırdığı Bossk karakteri, Star Wars: Empire Strikes Back filminde, Millennium Falcon'un peşinde olan bir sürüngen ödül avcısını tasvir ediyordu.

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