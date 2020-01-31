Defne Samyeli kararlı! Mustafa Sandal'a dava açacak

Mustafa Sandal'ın hayatını anlattı kitabı 'Beni Ağlatma'da Defne Samyeli hakkında anlattıkları ortalığı karıştırmıştı. Sandal'ın kendisi hakkında yazdıklarının doğru olmadığını söyleyen Samyeli, dava açmakta kararlı olduğunu söyledi.

Önceki akşam Etiler'de görüntülenen Defne Samyeli, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Son dönemde Mustafa Sandal'ın 'Beni Ağlatma' adlı kitabındaki iddialarla gündeme gelen Defne Samyeli, son olarak Sandal'a dava açacağını açıklamıştı.

Dün de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Samyeli, "Mustafa Sandal kitabından sizinle ilgili bölümü çıkaracak, yine de dava açacak mısınız?" sorusu üzerine "Ben 'dava açacağım' deyip açmayanlardan değilim. Kararım kesin" dedi.