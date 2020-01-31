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Defne Samyeli kararlı! Mustafa Sandal'a dava açacak

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 31.01.2020
DEFNE SAMYELİ KARARLI! DAVA AÇACAK

'ın hayatını anlattı kitabı 'Beni Ağlatma'da  hakkında anlattıkları ortalığı karıştırmıştı. Sandal'ın kendisi hakkında yazdıklarının doğru olmadığını söyleyen Samyeli, dava açmakta kararlı olduğunu söyledi.

Önceki akşam Etiler'de görüntülenen , muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Son dönemde 'ın 'Beni Ağlatma' adlı kitabındaki iddialarla gündeme gelen Defne Samyeli, son olarak Sandal'a dava açacağını açıklamıştı.

Dün de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Samyeli, "Mustafa Sandal kitabından sizinle ilgili bölümü çıkaracak, yine de dava açacak mısınız?" sorusu üzerine "Ben 'dava açacağım' deyip açmayanlardan değilim. Kararım kesin" dedi.

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