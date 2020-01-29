‘Baba Parası’ filmi Avrupa’da Hollywood’a kafa tuttu

Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin'in başrolünü paylaştığı Baba Parası filmi, vizyona girdiği 1 Ocak'tan itiraberen 1 milyon 481 bin 553 seyirciye ulaştı.

Yurt dışında da büyük ilgi gören film; Almanya ve Belçika'da box office listesine 6'ncı sıradan girip Hollywood yapımlarına kafa tuttu.