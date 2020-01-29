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‘Baba Parası’ filmi Avrupa’da Hollywood’a kafa tuttu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 29.01.2020
‘BABA PARASI’ HOLLYWOOD’A KAFA TUTTU

, ve ’in başrolünde yer aldığı filmi Avrupa’da da büyük başarı elde etti. ve 'da box office listesine 6'ncı sıradan giren film yapımlarına kafa tuttu.

, ve 'in başrolünü paylaştığı filmi, vizyona girdiği 1 Ocak'tan itiraberen 1 milyon 481 bin 553 seyirciye ulaştı.

Yurt dışında da büyük ilgi gören film; ve 'da box office listesine 6'ncı sıradan girip yapımlarına kafa tuttu.

Baba Parası filmi 1 Ocak'ta vizyonda! İşte, Baba Parası filmi fragmanı! BABA PARASI FİLMİ 1 OCAK'TA VİZYONDA! İŞTE, BABA PARASI FİLMİ FRAGMANI!

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