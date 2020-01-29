‘Hizmetçiler’ çok yakında başlıyor! Hizmetçiler oyuncuları kimler?

Meksika’da ekrana geldiği dönemde reyting rekorları kıran dram-entrika dizisi “Ellas son La Alegria Del Hogar” Türkiye’ye uyarlanıyor. ‘Hizmetçiler’ adıyla başlayacak olan dizi kadrosuyla da göz dolduruyor. Fabrika Yapım tarafından yapılan dizi çok yakında Kanal D’de ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Yapımcılığını Fabrika Yapım, Öner Arslanel, proje tasarımını Ali Leskay'ın üstlendiği Hizmetçiler'in yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu oturuyor. Aynı format Amerika'da da Devious Maid's adı ile yayınlanmış ve büyük yankı uyandırmıştı.

HİZMETÇLER OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir'in rol aldığı Hizmetçiler, İstanbul'da lüks bir sitede çalışan birbirinden farklı dört hizmetçinin ev sahipleriyle aralarında yaşanan ilişkileri ve bu ilişki ağıyla çevrelenmiş gizemli olayları konu alıyor.

HİZMETÇİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Senaryosunu Makbule Kosif, Gülsev Karagöz, Özer Çetinel, Ruhan Arca ve Alper Alp Özgen'in kaleme aldığı Hizmetçiler, yakında Kanal D'de...