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‘Hizmetçiler’ çok yakında başlıyor! Hizmetçiler oyuncuları kimler?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 29.01.2020
‘HİZMETÇİLER’ ÇOK YAKINDA BAŞLIYOR

Meksika’da ekrana geldiği dönemde reyting rekorları kıran dram-entrika dizisi “Ellas son La Alegria Del Hogar” Türkiye’ye uyarlanıyor. ‘’ adıyla başlayacak olan dizi kadrosuyla da göz dolduruyor. tarafından yapılan dizi çok yakında Kanal D’de ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Yapımcılığını , Öner Arslanel, proje tasarımını Ali Leskay'ın üstlendiği 'in yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu oturuyor. Aynı format Amerika'da da Devious Maid's adı ile yayınlanmış ve büyük yankı uyandırmıştı.

HİZMETÇLER OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, , Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve 'in rol aldığı Hizmetçiler, 'da lüks bir sitede çalışan birbirinden farklı dört hizmetçinin ev sahipleriyle aralarında yaşanan ilişkileri ve bu ilişki ağıyla çevrelenmiş gizemli olayları konu alıyor.

HİZMETÇİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Senaryosunu Makbule Kosif, Gülsev Karagöz, Özer Çetinel, Ruhan Arca ve Alper Alp Özgen'in kaleme aldığı Hizmetçiler, yakında Kanal D'de...

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