EDHO 155. yeni bölüm fragmanı geldi mi? EDHO 155. bölüm fragmanı izle!
ATV’nin sevilen dizisi EDHO 155. bölüm fragmanı izle! EDHO 155. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dizide bu hafta sürpriz gelişmeler yaşandı. Hızır yas tuttuğu dönemde hem ailesinden hem işinden uzaklaştı. Masa üyeleri arasında güç savaşlarında ise yeni bir döneme girildi. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı…
EDHO 155. bölüm fragmanı izle! EDHO 155. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde büyük heyecan yaşandı. Dizinin son bölümünde; Altan gücünü kaybetmeye başladığını düşündüğü Hızır'a karşı elini güçlendirebilmek adına Tufan'ı "büyük patron" yapma çabalarına başladı. Bu aşamada Çakırbeylilerin yapılan büyük teklife yanaşmaması en çok Tufan'ın işine yaradı. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 155. bölüm fragmanı yayında mı? İşte, EDHO 155. yeni bölüm fragmanı izleme sayfası!
EDHO 155. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlandığı takdirde haberimizden izleyebilirsiniz.
DİZİDE BU HAFTA NELER YAŞANDI?
Bir sevdiğinin daha ardında kalan Hızır, yas tuttuğu bir aylık dönemde hem ailesinden hem de işinden çok uzaklaşmıştır. Onu tekrar ayağa kaldıracak kişi ise yine Hayriye Ana olacaktır. Hızır'ın yokluğunda masanın ticaretini yürüten İlyas ve Alparslan çok büyük bir anlaşmanın eşiğine kadar gelir.
İran derin devletinin yolunu açtığı, Amerika karşıtı bir ekibin, silah ve mühimmat ihtiyacını karşılamak için masaya sunduğu bu anlaşma teklifi, dengeleri değiştirebilecek güçtedir. 'Düşmanımın düşmanı dostumdur' mantığındaki masa üyelerinin sıcak baktığı teklif, karlı olduğu ölçüde riskli olduğundan Hızır'ın tekrar işlerin başına geçmesi gerekecektir.
Altan ise gücünü kaybetmeye başladığını düşündüğü Hızır'a karşı elini güçlendirebilmek adına Tufan'ı "büyük patron" yapma çabalarına başlamıştır. Bu aşamada Çakırbeylilerin yapılan büyük teklife yanaşmaması en çok Tufan'ın işine yarayacaktır.
Bunun farkında olan İlyas ve Boran, yeni ortaklarla vakit kaybetmeden el sıkışmak istediğinden attıkları aceleci adımlarla silahların patlamasına yol açarlar. Kopacak büyük fırtınayı sükunetle bekleyen Hızır'ın asıl planı ise Ceylan'ın gelişiyle ortaya çıkacaktır.
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