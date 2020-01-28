'Baba Parası' ekibi Elazığ için seferber oldu

Baba Parası' filminin tüm ekibi Elazığ için seferber oldu. 1 Ocak’ta vizyona giren film salonları doldurmaya devam ederken film ekibi 30 Ocak'ta elde edilecek gişe gelirini deprem bölgesine yollama kararı aldı.

Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem felaketinin ardından tüm Türkiye depremzedeler için yardım kolileri gönderirken Baba Parası' filminin tüm ekibi de Elazığ için seferber oldu.

Vizyona girdiği günden beri salonları dolduran filmin, 30 Ocak'taki gişe geliri deprem bölgesine yollanacak.

Başrol oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Yağmur Tanrısevsin, "Elazığ ve çevre bölgelerinde yaşanan deprem felaketi için biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirelim istedik..." dedi.