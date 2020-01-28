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'Baba Parası' ekibi Elazığ için seferber oldu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
'BABA PARASI' EKİBİ ELAZIĞ İÇİN SEFERBER OLDU

' filminin tüm ekibi için seferber oldu. 1 Ocak’ta vizyona giren film salonları doldurmaya devam ederken film ekibi 30 Ocak'ta elde edilecek gişe gelirini bölgesine yollama kararı aldı.

ve Malatya'da yaşanan felaketinin ardından tüm Türkiye depremzedeler için yardım kolileri gönderirken ' filminin tüm ekibi de Elazığ için seferber oldu.

Vizyona girdiği günden beri salonları dolduran filmin, 30 Ocak'taki gişe geliri deprem bölgesine yollanacak.

Başrol oyuncuları , ve , "Elazığ ve çevre bölgelerinde yaşanan deprem felaketi için biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirelim istedik..." dedi.

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