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Esra Erol ile Türk Kızılayı depremzedeler için el ele verdi! Sadece 20 dakikada…

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.01.2020 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020
ESRA EROL İLE TÜRK KIZILAYI DEPREMZEDELER İÇİN EL ELE VERDİ! SADECE 20 DAKİKADA…

Ünlü sunucu , 'da meydana gelen 6.8’lik depremden etkilenen ihtiyaç sahipleri için ile el ele verdi. Hafta içi her gün Atv’de yayınlanan programında 20 dakikada 1 milyon 375 bin TL bağış topladı.

Ünlü sunucu , 'da depremden etkilenen ihtiyaç sahipleri için programında 20 dakikada 1 milyon 375 bin TL bağış topladı.

Elazığ ve 'da meydana gelen deprem felaketi sonrasında Türkiye seferber oldu. Başarılı sunucu Esra Erol canlı yayında depremden etkilenen vatandaşlar için SMS çağrısında bulundu. 20 dakika kadar kısa bir sürede 137 bin SMS karşılığında 1 milyon 375 bin TL bağış toplayan Erol, izleyicisine teşekkürlerini iletti.

DEPREM BÖLGESİNE KIŞLIK KIYAFET GÖNDERİLECEK

Öte yandan Esra Erol, Elazığ'da depremden etkilenen çocuklar için çarşamba günü 1 tır yardım malzemesinin yola çıkacağının bilgisini verdi. Deprem bölgesine yaklaşık 10 bin parça bere, mont, bot, gömlek, kazak gibi kışlık kıyafetler gönderilecek.

10 TL KARŞILIĞINDA BAĞIŞTA BULUNULABİLİYOR

'nın Sms hattı için, 'DEPREM' yazıp 2866'ya göndererek depremden etkilenen vatandaşlara 10 TL karşılığında bağışta bulunulabiliyor.

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