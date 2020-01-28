EDHO 154. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm tek parça izle!
EDHO 154. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm tek parça izle! Her Salı akşamı ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. son bölüm izleyicilerden tam not aldı. Dizide bu hafta; Hızır sevdiğini kaybetmesinin inzivaya çekilirken, Altan ise Hızır'a karşı güçlenmek için Tufan'ı büyük patron yapma çabalarına başladı. Kopacak büyük fırtınayı sükunetle bekleyen Hızır'ın asıl planı ise Ceylan'ın gelişiyle ortaya çıktı. İşte, EDHO 154. bölüm izleme ekranı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölüm tek parça izle! EDHO 154. bölüm izle! ATV'de her hafta reytinglerin zirvesinde yer alan EDHO 154. bölüm izleyicilerle buluşuyor. Dizide bu hafta; Altan gücünü kaybetmeye başladığını düşündüğü Hızır'a karşı Tufan'la işbirliğine gidecek. İlyas ve Boran ise güç dengeleri arasında yerini bulmaya çalışacak. Bir sevdiğinin ardından daha yas tutan Hızır ise her şeyden uzaklaşacak. İşte, EDHO 154. bölüm izleme ekranı…
EDHO 154. BÖLÜM İZLE!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 154. bölümü aşağıdaki bağlantıya tıklayarak izleyebilirsiniz.
EDHO 154. BÖLÜM İZLEME SAYFASI!
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Bir sevdiğinin daha ardında kalan Hızır, yas tuttuğu bir aylık dönemde hem ailesinden hem de işinden çok uzaklaşmıştır. Onu tekrar ayağa kaldıracak kişi ise yine Hayriye Ana olacaktır. Hızır'ın yokluğunda masanın ticaretini yürüten İlyas ve Alparslan çok büyük bir anlaşmanın eşiğine kadar gelir.
İran derin devletinin yolunu açtığı, Amerika karşıtı bir ekibin, silah ve mühimmat ihtiyacını karşılamak için masaya sunduğu bu anlaşma teklifi, dengeleri değiştirebilecek güçtedir. 'Düşmanımın düşmanı dostumdur' mantığındaki masa üyelerinin sıcak baktığı teklif, karlı olduğu ölçüde riskli olduğundan Hızır'ın tekrar işlerin başına geçmesi gerekecektir.
Altan ise gücünü kaybetmeye başladığını düşündüğü Hızır'a karşı elini güçlendirebilmek adına Tufan'ı "büyük patron" yapma çabalarına başlamıştır. Bu aşamada Çakırbeylilerin yapılan büyük teklife yanaşmaması en çok Tufan'ın işine yarayacaktır.
Bunun farkında olan İlyas ve Boran, yeni ortaklarla vakit kaybetmeden el sıkışmak istediğinden attıkları aceleci adımlarla silahların patlamasına yol açarlar. Kopacak büyük fırtınayı sükunetle bekleyen Hızır'ın asıl planı ise Ceylan'ın gelişiyle ortaya çıkacaktır.
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