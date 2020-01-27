TV 8 Tek Yürek ne kadar bağış yapıldı? Elazığ için kaç para toplandı?

TV 8 Tek Yürek ne kadar bağış yapıldı? TV 8 ekranlarında yayınlanan Tek Yürek programında Elazığ’daki depremzedeler için milyonlarca lira bağış toplanmıştı. Programın ardından ne kadar bağış topland��ğı belli oldu. Türkiye'nin tüm kesimlerinden büyük ilgi gören kampanyaya vatandaşlar SMS ile destek vermişti. Birçok iş adamı ve sanatçı da bağışta bulunmuştu. Peki, TV 8 Tek Yürek ne kadar bağış yapıldı? İşte yanıtı…

TV 8 Tek Yürek ne kadar bağış yapıldı sorusu gündem oldu. TV 8'de Elazığ için kaç para toplandığı merak ediliyor. Elazığ'daki depremzedelere yönelik yapılan "Tek Yürek" isimli yardım programına büyük ilgi gösterildi. İş adamları ve sanatçılar kampanyaya katkıda bulunurken, vatandaşlar da SMS ile destek verdi. Peki, Elazığ için ne kadar bağış toplandı?

Twitter hesabından açıklama yapan Ilıcalı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Yayın boyunca milletimizin vermiş olduğu destekten sonra bu yardımı toplamanın büyük mutluluğu içindeyim. Kampanyamıza katılan herkesten Allah razı olsun. Zor şartlardaki kardeşlerimize umut olabildiysek ne mutlu hepimize."