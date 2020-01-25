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Esra Erol depremzedelerin yardımına koştu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.01.2020 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020
ESRA EROL DEPREMZEDELERİN YARDIMINA KOŞTU

Dün akşam saatlerinde ’da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Ülkenin her yerinden Elazığ’a yardımlar gönderilirken ’da depremzedelerin yardımına koştu. Erol, Kızılay ile yürütmüş olduğu “Kolide ne var” projesi kapsamında bir tır yardım malzemesini, Elazığ’da depremden etkilenen ihtiyaç sahiplerine gönderiyor. Esra Erol, herkesten yardım beklediğini söyledi.

Türkiye, dün akşam saat 20.55'te 'dan gelen son dakika haberiyle sarsıldı. Elazığ ile 'da yıkım ve ölüme neden olan 6.8'lik deprem sonrası ülkenin çeşitli yerlerinde yardım kampanyaları düzenlendi. Kampanyaya son olarak ünlü sunucu 'da katıldı.

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem, Malatya, Diyarbakır, Batman, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Suriye ve Irak'tan hissedildi. Birçok binanın yıkıldığı ve vatandaşların hayatını kaybettiği deprem bölgesine yardım kampanyaları başlatıldı. Depremi öğrenir öğrenmez yaşadığı üzüntüyü dile getiren ünlü sunucu Esra Erol, bununla da yetinmeyerek hemen harekete geçti. Erol, deprem sonrası zor durumda olan halk için Türk Kızılay ile yürütmüş olduğu "Kolide ne var" projesi kapsamında bir tır yardım malzemesini, Elazığ'da depremden etkilenen ihtiyaç sahiplerine gönderdi.

"BU ZOR VE ACI GÜNLERDE YANINDAYIZ"

Yardım için Instagram hesabından paylaşan Esra Erol, "Bu zor ve acı günlerde yanındayız" notunu düştü.

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