Esra Erol depremzedelerin yardımına koştu
Dün akşam saatlerinde Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Ülkenin her yerinden Elazığ’a yardımlar gönderilirken Esra Erol’da depremzedelerin yardımına koştu. Erol, Kızılay ile yürütmüş olduğu “Kolide ne var” projesi kapsamında bir tır yardım malzemesini, Elazığ’da depremden etkilenen ihtiyaç sahiplerine gönderiyor. Esra Erol, herkesten yardım beklediğini söyledi.
Türkiye, dün akşam saat 20.55'te Elazığ'dan gelen son dakika deprem haberiyle sarsıldı. Elazığ ile Malatya'da yıkım ve ölüme neden olan 6.8'lik deprem sonrası ülkenin çeşitli yerlerinde yardım kampanyaları düzenlendi. Kampanyaya son olarak ünlü sunucu Esra Erol'da katıldı.
Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem, Malatya, Diyarbakır, Batman, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Suriye ve Irak'tan hissedildi. Birçok binanın yıkıldığı ve vatandaşların hayatını kaybettiği deprem bölgesine yardım kampanyaları başlatıldı. Depremi öğrenir öğrenmez yaşadığı üzüntüyü dile getiren ünlü sunucu Esra Erol, bununla da yetinmeyerek hemen harekete geçti. Erol, deprem sonrası zor durumda olan halk için Türk Kızılay ile yürütmüş olduğu "Kolide ne var" projesi kapsamında bir tır yardım malzemesini, Elazığ'da depremden etkilenen ihtiyaç sahiplerine gönderdi.
"BU ZOR VE ACI GÜNLERDE YANINDAYIZ"
Yardım için Instagram hesabından paylaşan Esra Erol, "Bu zor ve acı günlerde yanındayız" notunu düştü.
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