Spor camiası tek yürek! Seferberlik başlattılar

Spor camiası, dün akşam Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve çevre illerde de şiddetli şekilde hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından seferberlik ilan etti. Depremzedeler için harekete geçen spor kulüpleri bu hafta maçlardan kazanacakları geliri afet bölgesine bağışlama kararı aldı.

Türkiye, 24 Ocak akşamı saat 20.55'te Elazığ'dan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem 6.8 büyüklüğünde meydana geldi. Spor camiası, depremin ardından tek yürek oldu. İvedilikle harekete geçen birçok spor kulübü, bu hafta iç sahada ya da deplasmanda oynayacağı müsabakaların gelirlerini afet bölgesine bağışlama karar aldı.

Samsunspor, Bandırmaspor, Bahçeşehir Koleji Basketbol, Denizlispor ve Adana Demirspor, maçlarında elde edilecek gelirleri Elazığ ve Malatya'daki deprem mağdurlarına göndereceğini açıkladı.

FENERBAHÇE'DEN YARDIM KAMPANYASINA KATILIM DAVETİ

Fenerbahçe Spor Kulubü, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremlerin ardından taraftarlarını afet bölgesi için başlatılan yardım kampanyasına katılmaya davet etti.