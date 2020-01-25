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Navigasyonun eş anlamlısı olan kelime hangisidir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.01.2020 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020
NAVİGASYONUN EŞ ANLAMLISI OLAN KELİME HANGİSİDİR?

Navigasyonun eş anlamlısı olan kelime hangisidir? 25 Ocak tarihli Kim Olmak İster son bölümde sorulan Navigasyonun eş anlamlısı olan kelime hangisidir? sorusu yanıtı nedir? İşte ATV’nin sevilen yarışma programında merak edilen sorunun cevabı…

Navigasyonun eş anlamlısı olan kelime hangisidir? 25 Ocak tarihli Kim Olmak İster son bölümde sorulan Navigasyonun eş anlamlısı olan kelime hangisidir? sorusu yanıtı nedir? İşte ATV'nin sevilen yarışma programında merak edilen sorunun cevabı…

Navigasyonun eş anlamlısı olan kelime hangisidir?

A: Bakgit

B: Yolbul

C: Bulgit

D: Arabul

Doğru cevap: Yolbul

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