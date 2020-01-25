Navigasyonun eş anlamlısı olan kelime hangisidir?
Giriş Tarihi: 25.01.2020 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020
Navigasyonun eş anlamlısı olan kelime hangisidir? 25 Ocak tarihli Kim Milyoner Olmak İster son bölümde sorulan Navigasyonun eş anlamlısı olan kelime hangisidir? sorusu yanıtı nedir? İşte ATV’nin sevilen yarışma programında merak edilen sorunun cevabı…
Navigasyonun eş anlamlısı olan kelime hangisidir? 25 Ocak tarihli Kim Milyoner Olmak İster son bölümde sorulan Navigasyonun eş anlamlısı olan kelime hangisidir? sorusu yanıtı nedir? İşte ATV'nin sevilen yarışma programında merak edilen sorunun cevabı…
Navigasyonun eş anlamlısı olan kelime hangisidir?
A: Bakgit
B: Yolbul
C: Bulgit
D: Arabul
Doğru cevap: Yolbul
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